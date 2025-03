Voidaanko mittavista sote-säästöistä päättää, kun ministeri on sairauslomalla? – Näin oikeuskansleri vastaa

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) on sairauslomalla samaan aikaan, kun hallituksen kestävän hyvinvointiyhteiskunnan ministerityöryhmä valmistelee noin 170 miljoonan euron sote-säästöjä. Simo Alastalo Demokraatti

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on luvannut kertoa säästöpaketin sisällön julkisuuteen ennen kunta- ja aluevaaleja. Oppositiopuolue SDP on pyrkinyt jouduttamaan lupauksen täyttämistä uhkaamalla hallitusta välikysymyksellä.

Demokraatti kysyi oikeuskansleri Tuomas Pöystiltä vaatiiko valmisteltu säästöpaketti ministerin kuittaamista, ennen kuin sitä voidaan ryhtyä edistämään.

PÖYSTI tähdentää, että Kaisa Juuson sairauslomassa nyt on kyse lyhytaikaisesta eli alle 30 päivän poissaolosta.

– Ministeri on luonnollisesti hallituspuolueiden poliittisista neuvotteluista huolimatta poliittisessa ja oikeudellisessa ministerivastuussa siitä, mitä hänen ministerivastuualueellaan valmistellaan ja päätetään lyhytaikaisen poissaolonkin aikana, Pöysti toteaa.

Pöystin mukaan sote-asioita käsittelevä kestävän hyvinvointiyhteiskunnan ministeriryhmä tekee vapaamuotoista poliittista valmistelua. Vastuuministerin ei tarvitse aivan jokaista yksityiskohtaa kuitata, mutta halutessaan hän voi niin tehdä. Sairausloman tapauksessa ministerin kantoja puolustaa ryhmässä valtiosihteeri.

– On pitkälti ministeri Juuson ja valtiosihteerin välinen asia, että millä tarkkuudella he sitä keskinäistä suhdettaan hoitavat. Joka tapauksessa ministeri vastaa kaikesta mitä seuraa eikä hän voi vedota siihen, että valtiosihteeri ymmärsi väärin, Pöysti sanoo.

Jos ministeri ei kerro kantaansa, miten pitkälle asiaa voidaan edistää?

– Viime kädessä se menee niin, että valmistelua voidaan tehdä hyvinkin pitkälle, mutta jossakin vaiheessa tulevat päätöksenteon hetket, jolloin ministerin pitää ottaa poliittinen kanta esimerkiksi siihen, että saako asian esitellä valtioneuvoston yleisistunnolle, tai miten asiasta sovitaan hallituksen neuvotteluissa, jos esillä on esimerkiksi kehykseen liittyviä asioita. Jos ministeri ei sitä itse tee, päätös siirtyy sijaisministerille.

KAISA Juuson tapauksessa sijaisministeri on sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen, joka edustaa perussuomalaisten sijaan pääministeripuolue kokoomusta.

– Se on sitten enemmän hallituspuolueiden keskinäinen asia, että miten luottamus huomioidaan, jos sijaisministeri linjaa asian, joka on periaatteessa ollut toiseen puolueen hallussa. Se on enemmän puoluejohtajien poliittisen dynamiikan asia.