Georgij Alafuzoffille vaaditaan ehdotonta vankeutta KKO:ssa – ex-tiedustelupomo vaatii hovioikeuden tuomion kumoamista

Syyttäjä ja Puolustusvoimat vaativat EU:n ja Puolustusvoimien entiselle tiedustelupäällikölle ehdotonta vankeusrangaistusta korkeimmassa oikeudessa (KKO). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kontra-amiraali evp. Georgij Alafuzoff, 71, tuomittiin viime vuonna törkeästä palvelusrikoksesta 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen. Helsingin hovioikeuden mukaan Alafuzoff oli käsitellyt ja säilyttänyt kotonaan salassa pidettävää sotilastiedusteluun liittyvää tietoaineistoa.

KKO:ssa syyttäjä ja Puolustusvoimat vaativat Alafuzoffille vähintään kahden vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta tai joka tapauksessa ehdotonta vankeutta. Lisäksi he vaativat, että hänet tuomitaan menettämään sotilasarvonsa.

Asian suullinen käsittely alkoi KKO:ssa tiistaina.

Alafuzoff vaatii ensisijaisesti, että KKO kumoaa hovituomion ja hylkää syytteen. Toissijaisesti hän vaatii, että KKO pitää hovioikeuden tuomion ennallaan.

Alafuzoffin korkean sotilasarvon takia asia hovioikeus käsitteli asiaa ensimmäisenä oikeusasteena. Tällaiset asiat KKO ottaa käsittelyyn ilman erillistä valitusluvan hakemista.

Alafuzoff on myöntänyt syyllistyneensä perusmuotoiseen palvelusrikokseen, mutta kiistää syyttäjän näkemyksen, että teko olisi törkeä. Hän on kertonut vieneensä joitain materiaaleja kotiinsa suoriutuakseen työtehtävistään mahdollisimman hyvin.

- (Alafuzoff) katsoo, että kansallinen aineisto, mukaan lukien hänen itsensä laatimat asiakirjat, olivat osin vanhentuneita, tulleet julkisiksi tai vähintään julkaistuiksi. Ne eivät sisältäneet maanpuolustuksen suunnitelmiin sisältyvää materiaalia, mitä on painotettava, Alafuzoffin avustaja Asko Valta sanoi oikeudessa.

Helsingin hovioikeus katsoi, että Alafuzoffin kotoa löytyneet tiedot olisivat paljastuessaan voineet aiheuttaa suurta vahinkoa. Hovioikeuden mukaan Alafuzoff ei ollut noudattanut voimassa olleita tietoturvallisuusvaatimuksia tai muutenkaan juuri pyrkinyt suojaamaan kotonaan ollutta tietoaineistoa.

Alafuzoffilla ei ole väitetty olleen asiassa hyötymis- tai vahingoittamistarkoitusta. Keskeinen kiista jutussa on, täyttyykö siinä törkeän palvelusrikoksen tunnusmerkistön kolmas kohta, eli tekikö Alafuzoff tekonsa erityisen vastuunalaista tehtävää suorittaessaan. Puolustuksen kanta on, että näin ei ollut.

- Esimerkiksi aluksessa laivan päällikkö ollessaan ruorissa on erittäin vastuunalaista tehtävää suorittamassa. Mutta sitten kun hän menee syömään, hän on erittäin vastuunalaisessa tehtävässä, mutta ei enää suorita sitä, Valta avasi puolustuksen ajattelua.

ALAFUZOFF ei ole halunnut itse kommentoida syytettään medialle. Valta kertoi, että hänen päämiehensä on ottanut asian raskaasti.

- Se on ihan luonnollista. Hänellä ajatukset ovat tässä ensimmäisenä aamulla ja viimeisenä illalla, niin se ihmismieli toimii.

Vallan mukaan myös vaatimus sotilasarvon menettämisestä on Alafuzoffille raskas.

- Se on jokaiselle upseerille iso asia — se on melkein ihmisarvokysymys upseerille, joka on palvellut Puolustusvoimissa noinkin pitkään ja tehnyt noin hyvän uran.

Syytteessä törkeän palvelusrikoksen tekoaika on vuodet 2005-2016, jolloin Alafuzoff toimi ensin Pääesikunnassa apulaisosastopäällikkönä, sitten Puolustusvoimien tiedustelupäällikkönä ja lopulta EU:n sotilasesikunnan tiedustelupäällikkönä. Hän jäi eläkkeelle vuonna 2016.

Maria Rosvall/STT