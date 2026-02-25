Palkittu politiikan aikakauslehti.
25.2.2026 10:14 ・ Päivitetty: 25.2.2026 10:14

Grahn-Laasonen: Viimeinen takaraja ratkaisulle yrittäjien eläkejärjestelmästä on hallituksen kehysriihi

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen eduskunnan suullisella kyselytunnilla 19. helmikuuta.

Hallituksen neuvottelujen takaraja yrittäjien eläkejärjestelmän uudistamisessa on kevään kehysriihi, sanoo sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.).

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

- Tulevina viikkoina hallitus neuvottelee tästä asiasta, viimeinen takaraja on hallituksen kehysriihi, jossa taloudellisia päätöksiä tehdään, hän sanoi Finanssiala ry:n webinaarissa keskiviikkona.

Grahn-Laasonen sanoi, että hallituksen neuvotteluissa ei olla vielä siinä pisteessä, että yksityiskohtia voisi avata. Hallitus odottaa edelleen Eläketurvakeskukselta vaikutusarvioita ja laskelmia.

Ministerin mukaan tarvitaan korjaussarjaa, joka ratkoo pahimpia järjestelmään liittyviä ongelmia, mutta turvaa kestävästi eläkejärjestelmää myös tulevaisuudessa.

- Täydellistä ei varmasti ole mahdollista tehdä, koska tarpeet ovat niin erisuuntaiset ja julkisen talouden paineet ovat niskassa.

Ministerin mukaan yrittäjien ja lukuisien yrittäjäjärjestöjen kanssa on käyty tiivistä ja antoisaa vuoropuhelua.

Hallituksen kehysriihi on huhtikuun loppupuolella.

