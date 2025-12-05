Grahn-Laasonen: Vuoropuhelu yrittäjien kanssa YEL-järjestelmän uudistamisesta alkaa ennen joulua

Hallitus on valmis uudistamaan yrittäjien eläkejärjestelmää (YEL) vielä tällä hallituskaudella, kertoo sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.). Hänen mukaansa hallitus ei kuitenkaan ole linjannut vielä mistään ratkaisusta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uudistuksesta käynnistetään vielä ennen joulua vuoropuhelu yrittäjien kanssa. Grahn-Laasosen mukaan tarkoitus on keskustella yrittäjien kanssa laajasti, vaikka aikataulu onkin tiukka. Lisäksi hallitus keskustelee hänen mukaansa tulevina viikkoina YEL:n korjaussarjasta.

- Olen pyytänyt laskentaa vaihtoehdosta, jolla voitaisiin ratkaista erityisesti pienituloisten tai aloittelevien yrittäjien ongelma, jossa työtulo voi olla merkittävästi korkeampi kuin ansiotulot, Grahn-Laasonen sanoi.

Hänen mukaansa tämä on kuitenkin vain yksi mahdollinen uudistus.

Ministeri kommentoi asiaa yrittäjien eläkejärjestelmän kehittämistarpeita koskevan selvityksen julkistuksen yhteydessä. Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi tänään julkaistun selvityksen viime vuonna filosofian tohtori Jukka Rantalalta.

Helsingin Sanomat uutisoi aiemmin tällä viikolla Grahn-Laasonen kertoneen, että ministeriössä valmistellaan ”täsmätoimena” vain rajatulle joukolle aloittelevia ja pienituloisia yrittäjiä mahdollisuutta määrittää eläkemaksunsa todellisten ansaittujen tulojen mukaan. Hän myös kertoi lehdelle, ettei ollut vielä saanut Rantalan raporttia, mutta ei usko sen ratkovan kasvun ja yrittäjyyden edellytysten ongelmaa.

- Arvostan Rantalan työtä, mutta olen huolissani ilmassa olevasta keskustelusta siitä, että voitaisiin siirtyä suoraan ansioperusteiseen malliin. Se ei ole mahdollista.

Muun muassa oppositiopuolue SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar kommentoi ministerin puheita tiedotteessaan ja vaatii kokoomusta korjaamaan yrittäjien eläkejärjestelmän alivakuuttamisen kestävällä tavalla. Hänen mukaansa Grahn-Laasonen päätyi HS:n haastattelussa erikoisella tavalla ampumaan alas vielä julkaisemattoman selvityksen.

SELVITYKSEN mukaan yrittäjien eläkemaksut pitäisi pitkälti sitoa todellisiin ansaittuihin tuloihin. Pääsäännöksi pitäisi ottaa työtulon määräytyminen verotuksen ansiotulotietojen perustella.

- Tämä tekisi työtulon nykyistä selkeämmäksi ja ymmärrettävämmäksi. Työtulo vastaisi nykyistä paremmin yrittäjän todellisia tuloja ja niiden vaihteluita, selvityksessä sanotaan.

Nykyisin yrittäjien eläkemaksut ja kertyvät eläkkeet perustuvat erikseen määriteltävään niin sanottuun YEL-työtuloon. Se on eläkelaitoksen vahvistama arvio yrittäjän työpanoksen arvosta.

Selvityksessä ehdotetaan, että yrittäjillä olisi tietyissä tilanteissa jatkossakin mahdollisuus laskennalliseen työtuloon, joka määritettäisiin samoilla periaatteilla kuin nykyään. Nykyistä ohjeellista työtulon arviointilaskuria kehitettäisiin kuitenkin nykyistä tarkemmin mittaamaan yrittäjän työpanoksen arvoa.

- Siirtymäaikana yrittäjä voisi pitää nykyisen työtulonsa tai eräin rajoituksin siirtyä pääsäännön mukaiseen työtuloon, selvityksessä myös sanotaan.

Selvitystyön tukena toimi STM:n nimeämä seurantaryhmä. Siihen kutsuttiin edustajat STM:stä, valtiovarainministeriöstä, Suomen Yrittäjistä, Mikro- ja yksinyrittäjistä, työmarkkinakeskusjärjestöistä, Eläketurvakeskuksesta, Verohallinnosta, Työeläkevakuuttajat Telasta sekä Finanssiala ry:stä.

Minna Pulli / STT