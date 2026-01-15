Grönlannin varapääministeri: Naton joukkojen läsnäolo Grönlannissa vahvistuu lähipäivinä – myös Suomi sai pyynnön

Grönlannin varapääministerin mukaan Naton joukkoja on tulossa lähipäivinä lisää alueelle. Mute Egede kertoi asiasta toimittajille myöhään keskiviikkona. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Naton sotilaiden odotetaan olevan enemmän läsnä Grönlannissa tänään ja tulevina päivinä. Sotilaslentoja ja -laivoja odotetaan tulevan lisää, Egede sanoi.

Tanskan puolustusministeriö kertoi aiemmin, että Grönlantiin lähetetään lisää sotilaita, lentokoneita ja aluksia yhteistyössä Nato-liittolaisten kanssa. Maa ilmoitti aloittavansa välittömästi sotaharjoitukset.

Ainakin Ruotsi, Norja ja Saksa ovat kertoneet lähettävänsä asevoimien henkilöstöä Grönlantiin yhteisharjoituksiin. Myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi torstain vastaisena yönä viestipalvelu X:ssä, että Ranska lähettää joukkojaan Operation Arctic Endurance -harjoitukseen Grönlantiin.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoi keskiviikkona Ylen A-studiossa, että myös Suomi on saanut pyynnön sotilaiden lähettämisestä Grönlantiin. Valtosen mukaan pyyntöä arvioidaan rauhassa ja että kyse on pienimuotoisesta harjoitustoiminnasta.

- Meille on erittäin tärkeää, että tämä pohdinta tehdään nimenomaan Naton piirissä, ja sitten jos päätetään osana liittokuntaa lisätä läsnäoloa Grönlannissa tai laajemminkin satsata arktiseen turvallisuuteen, niin totta kai me olemme siinä tavalla tai toisella mukana, hän sanoi myöhemmin Ylen A-studiossa.

A-studiossa Valtonen painotti, ettei mitään akuuttia hätää Grönlannin osalta ole, ja tätä pyritään myös viestimään Yhdysvalloille.

- Käymme nyt näitä keskusteluja yhdysvaltalaisten kumppaneiden kanssa, että Kiinan ja Venäjän läsnäolo Grönlannin alueella, siis maaperällä ja merialueella, on minimaalista juuri nyt, Valtonen sanoi.

A-studiossa toimittaja kysyi Valtoselta suoraan, tuomitseeko tämä Yhdysvaltojen toiminnan Grönlannin suhteen.

- Tämä retoriikka, jota presidentti (Donald) Trump tässäkin kysymyksessä käyttää, on erilaista kuin mihin olemme tottuneet, Valtonen muotoili.

Hän sanoi, että Suomella on hyvät keskusteluyhteydet Yhdysvaltoihin ja tieto siitä, minkä tyyppiset argumentit toimivat ja mitkä eivät.

- Tätäkään matsia ei ehkä kannata ensisijaisesti käydä julkisuuden kautta.

Valtonen painotti Suomen etsivän ratkaisua vaikeaan tilanteeseen neuvottelemalla ja keskittymällä laajemmin arktiseen turvallisuuteen osana liittokuntaa.

YHDYSVALTAIN presidentti Donald Trump sanoo uskovansa, että Grönlannista päästään ratkaisuun. Trump kommentoi asiaa sovittelevampaan sävyyn toimittajille sen jälkeen, kun Tanskan ja Grönlannin sekä Yhdysvaltain edustajat tapasivat keskiviikkona Washingtonissa.

Grönlannin ulkoministeri Vivian Motzfeldt ja Tanskan ulkoministeri Lars Lökke Rasmussen tapasivat Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion sekä varapresidentti J. D. Vancen.

- Minulla on erittäin hyvät suhteet Tanskaan, ja katsotaan, miten kaikki järjestyy. Uskon, että jokin ratkaisu järjestyy, Trump sanoi avaamatta asiaa enempää.

Trump on toistuvasti sanonut, että Yhdysvaltojen on saatava Grönlanti hallintaansa joko ostamalla tai muilla keinoilla. Keskiviikkona Trump sanoi, että Grönlannin hallitseminen on välttämätöntä Yhdysvalloissa kehitteillä olevan ohjuspuolustusjärjestelmän takia.