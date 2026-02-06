Ulkomaat
6.2.2026 05:33 ・ Päivitetty: 6.2.2026 05:33
Grönlanti-kohun seuraus: Ranskan ja Kanadan konsulaatit avautuvat
Ranska ja Kanada avaavat tänään konsulaatit Grönlannissa.
Sekä Ranska että Kanada ovat kertoneet, että konsulaattien avaamisella maat haluavat osoittaa tukensa Grönlannille.
Grönlanti on ollut maailmanpolitiikan keskiössä viime aikoina, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vaatinut Grönlantia osaksi Yhdysvaltoja.
Grönlanti on autonominen osa Tanskaa, joka kuuluu sotilasliitto Natoon. Trump on väittänyt, että Yhdysvaltain olisi välttämätöntä saada Grönlanti osaksi itseään kansallisen turvallisuuden vuoksi.
