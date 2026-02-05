Palkittu politiikan aikakauslehti.
Toimituksen kommentit

5.2.2026 08:00 ・ Päivitetty: 5.2.2026 08:55

Häirintäkohu näyttää olleen vain politiikan pintakuohua

ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA
Eduskunta on palannut taas normaaliarkeen istuntotauon jälkeen. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmankin ehti jo äänestää puhemiehen vaalissa.

SDP:n kilpailijat saivat näennäisen hämmentävän ja varmasti vihlaisevan viestin Ylen gallupista.

Rane Aunimo

Demokraatti

Moni heistä varmaankin oletti tai vähintäänkin toivoi, että viime viikkojen kohut ja paljastukset SDP:n ja puolueen eduskuntaryhmän ympärillä haavoittaisivat puolueen ylivoimaiselta näyttänyttä kannatusta.

Heikkohermoisimmat demareistakin pelkäsivät tammikuun gallupista säikähtäneinä, että puolue on sössimässä etumatkansa, kun kannatus oli toista kuukautta laskussa.

JA KATIN KONTIT.

SDP:n kannatus päinvastoin nousi edelliskuusta ja puhkaisi jälleen 25 prosentin ”haamurajan”. Näin korkeat luvut eivät ole kotimaisessa politiikassa tavallisia, mutta SDP on pyörinyt näiden lukemien tuntumassa viime toukokuusta lähtien.

Tammikuussa kannatus käväisi alle 24 prosentissa, mutta Ylen helmikuun gallupissa SDP:n kannatus nousi 1,1 prosenttiyksikköä.

Käytännössä eduskunnan häirintäkohun ainoa seuraus kannatusmielessä oli siis korkeintaan se, ettei kannatus noussut vielä enemmän.

SDP:n kannatus on nyt hiukan normaalimmalla tasolla

Eduskuntavaaleissa SDP:n kannatus oli 19,9 prosenttia, joten kannatusnousu on melkoinen.

Hallituksen pääpuolueista kokoomuksen kannatus puolestaan vajosi kyselyssä hieman alle prosenttiyksikön verran ja perussuomalaisten liki kaksi.

Vakuuttelut leikkauskohteiden välttämättömyydestä tai talouden rattaiden kääntymisestä kaikuvat kuuroille korville.

SILTI TÄSTÄKÄÄN yksittäisestä kyselystä ei kannata tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, vaikka mieli tekisi.

Tapaan varoitella, että trendit näkyvät vasta useampien kyselyiden summana. Jos sellaisten alkuja tässä kyselyssä on, saamme tietää niistä vasta myöhemmin.

Joka tapauksessa näyttää siltä, kenties SDP:n huojennukseksi ja muiden harmiksi, että tämänkertainen kohu on sittenkin politiikan pintakuohua.

Kokonaiskuva hallituskaudesta on syntynyt muualla, politiikan päätöksissä ja sisällöissä. Tämän trendin kyselyistä uskaltaa nähdä, ja se on jopa demokratian näkökulmasta lohdullinen.

Se ei kuitenkaan ennusta nykyisille hallituspuolueille menestystä seuraavissa eduskuntavaaleissa, eikä varsinkaan SDP:n suosion romahdusta.

Korjattu 5.2. kello 10.53. Perussuomalaisten kannatus putosi melkein kaksi prosenttiyksikköä, ei yksi kuten jutussa luki.

Toimituksen kommentit

8.1.2026 08:28

SDP:n kannatus on nyt hiukan normaalimmalla tasolla

