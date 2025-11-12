Ulkomaat
12.11.2025 11:46 ・ Päivitetty: 12.11.2025 11:46
Guardian: Turistiryhmien väitetään maksaneen mahdollisuudesta ampua siviilejä Bosnian sodassa – Italiassa aloitettiin tutkinta
Italian Milanossa on aloitettu tutkinta turistiryhmistä, joiden väitetään maksaneen osallistumisesta siviilien tappamiseen 1990-luvulla Bosnia ja Hertsegovinan pääkaupungin Sarajevon piirityksen aikana. Asiasta kertoo brittilehti Guardian.
Lehden mukaan turistit matkustivat serbijoukkojen piirittämään Sarajevoon, jossa heidän epäillään maksaneen serbisotilaille päästäkseen itse ampumaan kaupungissa olleita siviilejä. Turistien joukossa kerrotaan olleen sekä italialaisia että muita kansallisuuksia.
Yli 10 000 ihmistä kuoli Sarajevossa pommituksissa ja tarkka-ampujien luoteihin vuosien 1992-1996 kestäneen piirityksen aikana. Siviilejä ammuttiin kaduille sattumanvaraisesti, ja kohteiksi otettiin myös lapsia.
Asiasta uutisoi Suomessa ensin Helsingin Sanomat.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.