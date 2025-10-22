Guzenina: EU on suurvaltojen ruokalistalla – lääketeollisuus jo lipesi EU:n neuvottelurintamasta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on onnistunut rikkomaan EU:n yhteisen neuvottelurintaman. Alustavasta EU:n ja Yhdysvaltojen tullisovusta huolimatta maa neuvottelee parhaillaan yli kymmenen eurooppalaisen lääkejätin kanssa erillissopimuksista. Heikki Sihto Demokraatti

Maria Guzenina pitää tätä Trumpin hajoita ja hallitse -taktiikkana. Guzenina on Euroopan parlamentin jäsen (S&D) ja EU-USA-valtuuskunnan jäsen.

– Nopeasti muuttuva maailmantilanne mahdollistaa sen, että Trump voi tehdä sisäpolitiikkaa Euroopan kustannuksella. Hän yrittää siirtää lääketehtaiden tuotantoa Yhdysvaltoihin ja samalla laskea siellä lääkkeiden hintoja, Maria Guzenina sanoo.

Guzenina kertoo Yhdysvaltojen tavoittelevan lääkealalle koko Eurooppaa koskevaa yhteistä listahintaa. Tämä voisi merkitä Euroopassa lääkkeiden hinnan nousua ja vastaavasti hintojen laskua Yhdysvalloissa, jossa valtaosa lääkkeistä on Euroopan maita kalliimpia.

EU-mailla on omia terveydenhoito- ja korvausjärjestelmiä, joita lääkkeiden listahinnoittelu sotkisi. Euroopassa lääkkeiden hintaerot ovat merkittäviä.

– Monella Euroopan maalla on jo ennestään ongelmia terveydenhuollon pyörittämisessä. Mistä löytyisi varoja kohonneiden lääkehintojen korvaamiseen kuluttajille, Guzenina kysyy.

Hän pitää mahdollisena – jos lääketuotantoa siirtyy Euroopasta – että jatkossa Eurooppa voisi joutua ostamaan aikaisemmin täällä valmistettuja lääkkeitä Yhdysvalloista.

– Hintojen lisäksi meidän pitää miettiä myös lääkkeiden kehitystyötä. Jos lääkeyhtiöt paremman diilin toivossa pakotetaan siirtämään toimintaansa Yhdysvaltoihin, voi se vaikuttaa koko terveydenhuollon ja lääkehuollon ekosysteemiin lääketutkimuksesta alkaen.

Olet ruokalistalla, jos et pääse neuvottelupöytään tasavertaiseksi kumppaniksi.

GUZENINA pitää mahdollisena, että lääketeollisuuden lisäksi Trump yrittää rikkoa EU-rintamaa myös muilla sektoreilla.

– Tämä on se ydin kaikessa hänen toiminnassaan. Mikä estää häntä aloittamasta one-on-one-neuvotteluja sellaisten alojen kanssa, joissa Yhdysvallat tarvitsee Euroopasta raaka-aineita tai tuotteita. Samalla on vaarana, että tuotantoa taas siirtyy meiltä muualle.

EU:ssa edelleen työstetään Yhdysvaltojen kanssa tehtävää tullisopimusta. Sopimuksen aikanaan siunaavalla – tai hylkäävällä – parlamentilla ei ole vielä tarkempaa tietoa sen tulevasta sisällöstä.

– Neuvotteluja käydään tiukasti suljettujen ovien takana. Kun tulliratkaisu aikanaan tulee parlamenttiin, on se todennäköisesti ota tai jätä -diili. Sellainen käsitys tilanteesta kuitenkin on, että komissio yrittää vielä keskustella lääkeyhtiöiden kanssa tilanteesta.

GUZENINA sinänsä ymmärtää, että lääkejätit haluavat turvata asemansa neuvottelemalla suoraan Yhdysvaltojen kanssa ohi EU:n.

– EU ja EU:n neuvotteluvoima on osoittaunut heikoksi. Samalla tämä kertoo maailmanpolitiikan tilanteesta, jossa Eurooppa on panttivankina suurvaltojen pelissä. Olet ruokalistalla, jos et pääse neuvottelupöytään tasavertaiseksi kumppaniksi.

Guzenina pitää EU:n heikkouden yhtenä syynä Ranskan ja Saksan sisäisiä ongelmia. Veturimaat ovat nyt heikkoja.

– EU:n yhtenäisyyttä koettelevat myös monen EU-maan laitaoikeistohallitukset. Nämähän halusivat jo ennen Trumpin uutta valtaantuloa hajottaa Euroopan yhtenäisyyttä aiheuttamalla eripuraa ja epäluottamusta Euroopan parlamenttia ja unionia kohtaan.

Guzeninan mielestä tässä tilanteessa on rehellistä myöntää, että Eurooppa oli pitkään sinisilmäinen.

– Nykytilanne on pitkän kehityksen tulos. Viimeistään nyt pitäisi ymmärtää tilanne, johon olemme itse antaneet Euroopan ajautua. Eurooppaan pitäisi taas luoda yhteinen strategia, johon kaikki maat voisivat sitoutua.