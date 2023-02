Haavisto: Näin Suomi pyrkii auttamaan Turkkia ja Syyriaa

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoi aiemmin ulkoministeriön Twitter-tilin mukaan olevansa järkyttynyt järistyksien vuoksi.

- Meidän ajatuksemme ovat uhrien ja heidän perheidensä luona. Suomi on valmiudessa auttamaan, hän sanoi.

Haavisto kertoi tänään Demokraatille eduskunnassa, että Suomi katsoo nyt, miten se voisi olla mukana EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta antamassa apua maanjäristyksen uhreille.

Humanitäärisen avun osalta on Haaviston mukaan oltu yhteydessä Suomen punaiseen ristiin siitä, mitä kansainvälinen Punainen risti voi tehdä.

– Olemme tietysti hyvin huolissamme näistä jälkijäristysuutisista sekä siitä, että saamme Syyrian puolelta vähän huonosti tietoja. Kokonaisuhrimäärä voi vielä kasvaa sen vuoksi, että järistys on ilmeisesti vakavasti vahingoittanut rakennuksia myös Syyrian puolella.

