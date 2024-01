Haavisto vai Stubb? – näin SDP:n johtopaikoilta vastataan

Demokraatti tiedusteli SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajalta, varapuheenjohtajilta ja puoluesihteeriltä, onko heillä suosikkia presidentinvaalien toisella kierroksella. Johannes Ijäs Demokraatti

Toiselle kierrokselle ovat edenneet kokoomuksen ehdokas Alexander Stubb ja valitsijayhdistyksen ehdokas Pekka Haavisto.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ilmaisee ensin harmistuksensa siitä, ettei SDP:n omaa ehdokasta Jutta Urpilaista nähdä toisella kierroksella. Tuppurainenkin teki Urpilaisen eteen hartiavoimin töitä.

– Toivoin ja odotin hänelle myös parempaa tulosta.

Tuppurainen sanoo, ettei hän aio omasta puolestaan ryhtyä ohjailemaan kenenkään äänestyspäätöksiä.

– Luotan siihen, että jokainen suomalainen arvioi nyt oman valintansa toisella kierroksella. Kannustan kaikkia äänestämään. Itse aion seurata hyvin tarkoin tulevat keskustelut, millaisia arvoja toiselle kierrokselle päässeet ehdokkaat ovat tosiasiallisesti valmiita tasavallan presidenttinä edistämään, Tuppurainen kommentoi.

– Minulle on tärkeätä, että tuleva tasavallan presidentti huolehtii suomalaisten turvallisuudesta tavalla, joka pitää Suomen avoimena yhteiskuntana, mikä on ollut koko olemassaolomme ajan vahvuutemme. Suomi on oikeusvaltio, jossa noudatetaan lain kirjainta ja kansainvälisiä sopimuksia. Nyt on paljon esillä asioita, joita on syytä perata läpi esimerkiksi turvapaikkapolitiikkaan ja siihen liittyen, miten Suomi suhtautuu kansainvälisiin sopimuksiin.

Tuppurainen uskoo, että kotimaan kiristyvä tilanne työmarkkinoilla on myös sellainen, jota niin hän kuin muutkin sosialidemokraattien äänestäjät seuraavat tarkoin.

– Millaista arvojohtajuutta presidenttiehdokas nyt tässä hallituksen tietoisesti törmäyskurssille ajamassa työmarkkinatilanteessa edustaa?

SDP:N puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi toteaa toivovansa, että ihmiset äänestävät oman arvomaailmansa ja vakaumuksensa mukaisesti.

– Itsellä asia on vielä harkinnassa. En ole kantaa asiaan päättänyt.

– Olemme kyllä ehdokkaiden kannat pitkälti ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan kuulleet. Toivoisin tietysti, että ehdokkaat vielä vahvasti käsittelisivät ennen vaaleja kantoja ajankohtaisiin keskustelussa olleisiin arvokysymyksiin kuten tilanteeseen työmarkkinoilla ja mitä he ajattelevat siitä, kun tässä on uhkana kansan kahtiajakautuminen, Näkkäläjärvi sanoo.

– Toisaalta pidän tärkeänä sitä, miten ehdokkaat suhtautuvat esimerkiksi Suomen rooliin kestävän kehityksen edistäjänä ja ilmastonmuutoksen torjumisessa eli näissä ihmiskunnan isoissa kysymyksissä, jotka Jutta Urpilainenkin ansiokkaasti toi esiin, hän jatkaa.

SDP:n ensimmäinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar kertoo, että aikoo avata ajatuksiaan enemmän myöhemmin tänään tai huomenna.

Razmyar on arvioinut aiemmin, että toisen kierroksen presidenttiehdokkaista Haaviston Gaza-kannat ovat selkeämpiä kuin Stubbin. Hän vertaili toiselle kierrokselle päässeiden ehdokkaiden Gazaan liittyviä kannanottoja STT:n haastattelussa maanantaina

SDP:N toista varapuheenjohtajaa, kansanedustaja Niina Malmia askarruttaa, mitä käytännössä tarkoittaa, kun ehdokas Pekka Haavisto on “irtisanoutunut siitä, että hän olisi punavihreä ehdokas”.

– En ole yhtään punainen, Haavisto sanoi Ilta-Sanomissa elokuussa.

Jos Malm katsoo tätä Haaviston lausuntoa kriittisellä silmällä, samalla tavalla hän pohtii sitä, “miten Stubb lähtee kosiskelemaan perussuomalaisia ja heidän kannatustaan eli miten paljon hän on valmis menemään äärioikealle”.

– Tässä on tätä rasismikeskustelua käyty kohta vajaa vuosi, mikä hänen kanta tähän on.

Malm ei ole vielä varma, kertooko hän julkisuuteen, kumpaa toisen kierroksen ehdokkaista hän tukee.

Hän toivoo vaalikeskusteluihin puhetta arvoista.

– Presidentti on arvojohtaja ja Jutta sai arvokeskustelun käyntiin. Tässä yhteiskunnassa sisällä mutta myös sen ulkopuolella näkyy kahtiajakautuminen ja äärioikeiston nousu. Minä haluan nähdä, miten ehdokkaat torppaavat tätä, Malm sanoo.

SDP:N puheenjohtaja Antti Lindtman kertoi tänään, ettei SDP ota puolueena kantaa presidentinvaalien toisen kierroksen ehdokkaaseen. Kansanedustajat kuitenkin saattavat tuoda kantojaan julki. Näin ovat jo jotkut SDP:n kansanedustajat tehneetkin.

Muutama tunti sitten kantansa viestipalvelu X:ssä kertoi esimerkiksi entinen perhe- ja peruspalveluministeri, kansanedustaja Aki Lindén (sd.).

– Toinen kierros edessä: Stubb vai Haavisto? Itse äänestän Haavistoa. Ratkaisuni ei ole ”punavihreä”, vaan ulkopoliittinen. Presidentin keskeisin tehtävä on ulkopolitiikka. Presidentiksi tarvitaan vakaa, kokenut, harkitseva ja turvallinen henkilö. Siksi Pekka! Lindén kirjoitti.

Lindtman itse ei aio kertoa kantaansa julkisuuteen.

Demokraatti ei ole toistaiseksi tavoittanut tänään SDP:n kolmatta varapuheenjohtajaa, kansanedustaja Matias Mäkystä kommenttia varten.