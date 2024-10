Haavisto varoittaa pakolaiskriisin uhasta Libanonissa

Kansanedustaja, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen Pekka Haavisto on huolissaan Libanonin valtion kyvystä suojella kansalaisiaan Israelin maahyökkäyksen alettua Libanonissa. Demokraatti Demokraatti

Haavisto toteaa tiedotteessaan, että Suomen tulisi toimia aktiivisesti kriisin ratkaisemiseksi.

Israel on aloittanut maahyökkäyksen Libanoniin torstaiyönä. Haavisto tuomitsee ehdottomasti siviileihin kohdistuvat iskut ja huomauttaa, että hyökkäyksen vaikutukset eivät rajoitu vain sotatoimiin. Pakolaiskriisin uhka alueella on todellinen.

– Jo lähes miljoona pakolaista on etsinyt suojaa aiempien sotatoimien vuoksi, ja maahyökkäys tulee nostamaan pakolaisten määrää. Libanon on jo valmiiksi hauras valtio, ja siltä puuttuvat valmiudet suojella kansalaisiaan, Haavisto pohtii.

Haavisto pitää tärkeänä, että Lähi-idän kriisin laajeneminen estetään nyt neuvotteluin, joissa avainasemassa on kahden valtion synty Israelin ja Palestiinan alueelle.

– Jos kriisin alkusyytä ei pystytä ratkaisemaan, Lähi-idän kriisiä on mahdotonta hallita, hän toteaa.

Haavisto pitää tärkeänä, että Suomi on nyt mukana etsimässä rauhanomaista ratkaisua Lähi-idän kriisiin.

– EU-pöydissä meidän on tehtävä kaikkemme Libanonin hallinnon tukemiseksi, jotta Libanon ei luhistu tämän kriisin keskellä. Siviileille ja pakolaisiksi joutuneille on toimitettava nopeasti apua. Israelin ja palestiinalaisten välisten neuvottelujen alkamista täytyy myös Suomen kaikin tavoin edistää. Suomalaisten rauhanturvaajien turvallisuustilannetta Etelä-Libanonissa on seurattava hetki hetkeltä, jos kriisi laajenee, Haavisto sanoo tiedotteessaan.

Hän toteaa myös, että EU:n olisi keskeistä vahvistaa kaikin tavoin Libanonin kykyä selvitä meneillään olevasta kriisistä. Haaviston mukaan YK-operaatio UNIFIL:n tulisi alkuperäisen tarkoituksensa mukaisesti pystyä toimimaan siten, että muut kuin valtiolliset toimijat Libanonissa voidaan riisua aseista.

Libanonissa tiedetään olevan noin puolitoistamiljoonaa syyrialaista pakolaista ja puoli miljoonaa palestiinalaista pakolaista.