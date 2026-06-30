”Haiskahtaa härskimmältä” – Hallituksen hallisotku herätti opposition

Petteri Orpon (kok.) hallituksen menettely Garden Helsinki -hankkeen valtiontuen myöntämisessä saa oppositiolta kovaa kritiikkiä. Demokraatti Demokraatti

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen ja vasemmistoliiton eduskunnan varapuheenjohtaja Pia Lohikoski vaativat pääministeri Orpoa avaamaan kaikki kytköksen hankkeen rahoituksen taustalta ja kertomaan kuinka tukipäätös syntyi.

TYNKKYNEN kummeksuu hämmästyttävän likeisiä yhteyksiä kokoomuksen rahoittajien, hankkeen puuhaihmisten ja Orpon hallituksen välillä.

– Samat pienet piirit vaikuttavat hääräävän sekä kokoomuksen rahoittamisen että Garden Helsingin taustalla. Kun kokoomusvetoinen hallitus sitten järjestää Garden Helsingille jättipotin tukea jonon ohi, ei ole ihme, että se herättää paljon epäilyksiä, Tynkkynen toteaa tiedotteessaan.

Hän viittaa Helsingin Sanomien uutiseen, jossa Garden Helsinki -hankkeen avaintoimijoiden kerrottiin olevan kokoomuksen rahoituksen sisäpiiriläisiä. HS:n mukaan ”Orpon hallitus teki päätöksen tuesta samaan aikaan, kun hankkeen puuhamiehet järjestelivät kokoomuksen – ja myös Orpon omaa – vaalirahoitusta kunta- ja aluevaaleihin”.

– Garden Helsingin maine uhkaa saada ylleen synkän varjon, jos julkisen keskustelun perusteella piirtyy kuva siihen kytketystä varakkaiden ja vallakkaiden kokoomuslaisten hyvä veli -verkostosta. Kesähelteillä Gardenin rahoitussotku alkaa päivä päivältä haiskahtaa härskimmältä, Tynkkynen sanoo.

LOHIKOSKI vaatii Orpoa julkaisemaan hankkeen valtionrahoitukseen liittyvät asiakirjat ja avaamaan kuinka päätös 35 miljoonan rahoituksesta syntyi. Lisää aiheesta Garden Helsinki -hallihankkeesta kuusi kantelua oikeuskanslerille

– Pääministeri Orpon on lopetettava piileskely ja avattava koko Garden-sotku. Avoin ja läpinäkyvä asiakirjojen ja päätösperusteiden julkistaminen on paras keino poistaa epäilyjä korruptiosta ja kaverikapitalismista, Lohikoski sanoo tiedotteessaan.

Lohikosken mukaan tiskin alta ja normaalin budjettiprosessiin ohi järjestelty 35 miljoonan rahoitus herättää kysymyksen eri hankkeiden tasapuolisesta kohtelusta, etenkin kun Garden-hankkeeseen kytkeytyy merkittäviä kokoomusvaikuttajia.

– Orpon hallitus on perustellut pienituloisilta ja peruspalveluista leikkaamista sillä, että rahat ovat loppu. Kun samalla suhmuroidaan kymmeniä miljoonia euroja tällä tavalla, kokevat etenkin leikkauksista eniten kärsineet kansalaiset sen äärimmäisen epäreiluna.

KESKUSTAN puoluesihteeri Antti Siika-aho arvioi tiedotteessaan, että Garden Helsinki -hankkeen ympärille syntynyt kohu vaikuttaa ratkaisevasti hallituksen toimintakykyyn loppuvaalikaudeksi.

– Kokoomus hyväksikäytti hallituskumppaneita omien intressiensä edistämiseen siinä määrin, että hallituksen uskottavuus talouden sopeuttajana on menetetty. Kuinka hallitus voi puhua talouskurista, kun rahaa syydetään holtittomasti sinne ja tänne, Siika-aho kysyy.

Hän katsoo kohun olevan erityisen nöyryyttävää perussuomalaisille, jotka kuittasivat huhtikuun 2025 kehysriihessä kokoomuksen junaileman 35 miljoonan rahoituspäätöksen.

– Samaan aikaan valtiovarainministeri Riikka Purra yrittää esiintyä uskottavana leikkaajana. Tuokin uskottavuus meni lopullisesti Garden-sotkun vuoksi.

MYÖS Siika-aho uskoo, että Orpon ja Purran on lopulta avattava koko Garden Helsinki -hankkeen tukeen johtaneet taustat.

– Kokoomus ja perussuomalaiset tietävät, että riskinä on esimerkiksi oikeuskanslerin tutkinta ja jopa eduskunnan koollekutsuminen. Parasta aikaa hallituksen sisällä mietitään varmasti kuumeisena, että kuka ottaa roolin maalitauluna eli taustojen avaajana. Erikoista on, että tähän asti eniten julkisuudessa on puhunut entinen pormestari Jan Vapaavuori. Onko hänet nimitetty hallituksen puhemieheksi?