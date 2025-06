Häkkänen ei vahvista mediatietoja Lappiin sijoitettavista Nato-joukoista – Ruotsin puolustusministerin mukaan myös Norja ja Britannia osallistuvat

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) ei STT:lle Haagissa antamassaan haastattelussa vahvista tai kiistä tietoja, että Norja ja Ruotsi olisivat tehneet päätöksen joukkojen sijoittamisesta Suomen Lappiin osana Naton FLF-joukkoja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Iltalehti uutisoi aiemmin tiistaina Nato-lähteiden tietojen perusteella, että päätös olisi tehty siitä, että Ruotsi ja Norja sijoittavat Nato-joukkoja Lappiin osaksi Suomessa toimivia FLF-joukkoja. Myös Britannian on kerrottu osallistuvan.

- Minulla on nyt ollut puolentoista vuoden ajan neuvotteluja useiden liittolaismaiden kanssa tästä Suomen FLF-Nato-joukkojen kokonaisuudesta. Neuvottelut ovat edenneet hyvin, mutta emme tässä vaiheessa vielä kommentoi julkisuuteenkaan menneitä tietoja, eikä vahvisteta tai kiistetä niitä, Häkkänen sanoo STT:lle Haagissa.

- Tämä on niin luottamuksellinen neuvottelu eri maiden kanssa, että me kokonaisuutena kerrotaan tämä asia, kun se on kypsässä vaiheessa.

Tarkkaa aikataulua neuvottelujen valmistumisesta hän ei anna.

- Minulla on täälläkin nyt tämän asian tiimoilta tapaamisia. Olen tänäänkin käynyt keskusteluja asiasta eri ministereiden kanssa, Naton huippukokoukseen osallistuva Häkkänen kertoo.

RUOTSIN puolustusministeri Pål Jonson puolestaan kertoi ruotsalaismedialle, että Britannia ja Norja osallistuvat Ruotsin johtamiin monikansallisiin Nato-joukkoihin eli niin sanottuihin FLF-joukkoihin Pohjois-Suomessa.

Jonson kommentoi asiaa Haagissa Naton huippukokouksessa.

Dagens Nyheter kertoo, että toisin kuin Naton FLF-joukoissa, kyse ei ole pysyvästi sijoitetuista joukoista, vaan upseereista koostuvasta esikunnasta, joka voi tarvittaessa kutsua paikalle suurempia joukkoja.

Joukot sijoitetaan Rovaniemen ja Sodankylän varuskunta-alueille.

Antti Häkkäsen tapaan myöskään Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ei ole vahvistanut tietoja.

SUOMEN tuoreimpaan Ukrainalle annettavaan apupakettiin kuuluu nyt kotimaista tuotantoa. Riittävätkö Suomen puolustusteollisuuden rahkeet sekä kotimaisten varastojen täydentämiseen että Ukrainan auttamiseen samaan aikaan?

Häkkänen maalaa kuvan, että kyllä riittävät.

- Nyt on samaan aikaan siis kaksi isoa puolustusteollisuuden haastetta käynnissä, eli Euroopan puolustuskyvyn vahvistaminen uusilla tuotteilla, johon tarvitaan puolustusteollisuutta, ja Ukrainan tukeminen, johon tarvitaan puolustusteollisuutta, Häkkänen sanoo.

Häkkäsen mukaan puolustusministeriön suunnittelussa nämä molemmat tavoitteet kulkevat nyt käsi kädessä, ja Suomen varastoja täydentävien tilausten yhteydessä Suomi pystyy myös sitoutumaan Ukrainalle sen päälle tilattaviin ammusmääriin.

Tiistai oli Haagissa puolustusteollisuuskeskustelua täynnä varsinaisen huippukokouksen edellä. Häkkäsen mukaan Euroopan puolustusteollisuuden pönkittämisen suurin ongelma on suurten tilauskantojen ja yhdessä sovittujen yhteisten tuotteiden puuttuminen.

- Meillä on Euroopassa kymmenittäin eri tykistöjärjestelmiä, amerikkalaisilla on yksi tai kaksi. Se johtaa siihen, että ei synny isoja tilauskokonaisuuksia. Ja jos ei synny isoja tilauskokonaisuuksia, niin silloin yritykset eivät tee sitä uutta tehdasta.