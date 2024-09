Häkkänen: Hallitus haluaa kieltää venäläisten uudet kiinteistökaupat – “Turvallisuustilanne on selvästi muuttunut”

Hallitus haluaa estää venäläisten kiinteistökaupat Suomessa lailla. Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoi tänään, kuinka se on tarkoitus tehdä. Rane Aunimo Demokraatti

Häkkäsen asettama työryhmä on laatinut asiaa koskevan mietinnön, joka lähetetään nyt lausuntokierrokselle.

Mietinnön lausuntoaika päättyy 25. lokakuuta. Asialla on kiire, ja lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vielä kuluvan vuoden aikana.

MIETINNÖN ehdotusten mukaan lupaa kiinteistön hankinnalle ei myönnettäisi henkilölle, jonka “kansalaisuusvaltion EU on päätöksessään todennut loukanneen toisen valtion alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja jonka kansalaisuusvaltio voi aiheuttaa uhkaa Suomen kansalliselle turvallisuudelle. Kielto koskisi myös yhteisöä, jonka kotipaikka on tällaisen valtion alueella tai jonka omistus tai vaikutusvalta on tällaisen valtion kansalaisella tai yhteisöllä”.

Käytännössä kielto koskisi siis venäläisiä, mutta lakiteknisistä syistä mietinnön teksti ei puhu suoraan Venäjästä tai venäläisistä.

Ministeri Häkkänen puhui tiedotustilaisuudessa kuitenkin “venäläistaustaisesta kiinteistökaupasta”. Kielto ei kuitenkaan koskisi kaksoiskansalaisia tai henkilöitä, joilla on pysyvä oleskelulupa Suomeen, vaan he olisivat Häkkäsen mukaan luvituksen piirissä.

Kielto koskisi uusia kiinteistöhankintoja. Lisää aiheesta Häkkänen: Mietintö kiinteistönhankintojen kiellosta lausuntokierrokselle – tästä on kyse

– Turvallisuustilanne on selvästi muuttunut. Näemme, että Venäjällä on yhä vahvemmin kaikki keinovalikoimat käytössä laaja-alaisessa vaikuttamisessa, sabotaasia, kriittiseen infraan vaikuttamista, erilaisia yritysomistuksia. Kiinteistöt ovat osa tätä palettia, Häkkänen sanoi tiedotustilaisuudessa.

HÄKKÄSEN mukaan “tietyissä asioissa” kannattaa pelata varman päälle.

– Tiedetään, että Venäjällä on kyky ja halu tarvittaessa käyttää kaikkia mahdollisia keinoja autoritääristen valtioiden tapaan. Eihän tämä ole uusia asia, tämä on historian pitkä jatkumo.

Häkkänen kertoi että lunastusasiat jo olemassaoleville kiinteistölle tai esimerkiksi bulvaanitoiminta pohditaan vielä erikseen.

– Jos olisimme yhdistäneet nämä kaikki tähän näin, käytännössä lainsäädäntöhanke olisi viivästynyt merkittävästi tulevaisuuteen. Sen takia nämä tuodaan vähän palasina, hän perusteli.

LAINSÄÄDÄNTÖHANKE liittyy pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelmaan, jonka mukaan hallitus tarkastelee EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten tahojen kiinteistönhankintaa ja -hallintaa koskevan sääntelyn riittävyyttä.

Ehdotettujen säännösten tarkoituksena on torjua kiinteistöjen kautta tapahtuvaa vihamielistä laaja-alaista vaikuttamista Suomessa. Hallituksen mukaan ulkomaisen kiinteistöomistuksen kautta voidaan valmistella vihamielistä toimintaa suomalaista yhteiskuntaa vastaan.

Häkkäsen mukaan länsimaissa on saatu viime vuosina jatkuvasti esimerkkejä siitä, miten yhteiskunnan vakauden horjuttamiseen käytetään yhä häikäilemättömämpiä keinoja.

– Suomen on pidettävä huoli siitä, että emme jätä pehmeitä kohtia vihamielisten tahojen hyödynnettäviksi. Meidän on tunnistettava ja etukäteen neutraloitava sellaiset riskit, jotka voisivat kriisiaikana puhjetessaan aiheuttaa vakavaa uhkaa yhteiskunnan toimintakyvylle ja väestön turvallisuudelle.

Juttua täydennetty tiedotustilaisuuden annilla viimeksi 2.9. klo 11.49.