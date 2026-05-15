Politiikka
15.5.2026 10:02 ・ Päivitetty: 15.5.2026 10:02
Häkkänen jyrähtää drooneista
Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen sanoo, että Ukrainan toiminta on tuomittavaa, jos Suomelle tai mille tahansa Nato-maalle aiheutuu vaaraa Ukrainan suuresta lennokki-iskusta.
Hänen mukaansa Ukrainan pitää pystyä järjestämään toimintansa niin, että se ei aiheuta Ukrainan tukijamaille vaaraa.
Häkkänen sanoo, että asiasta käydään ukrainalaisten kanssa keskusteluja vielä tänään.
Hän kommentoi aamuöistä uhkatilannetta tiedotustilaisuuden yhteydessä medialle.
