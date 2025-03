Häkkänen Puolan ja Baltian miinalinjauksesta – ”Pidän hyvänä”

Puolustushallinnon miinaselvitys valmistuu puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan muutamien viikkojen kuluessa. Selvitys on askel harkinnassa, jossa Suomi pohtii irtautumista jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta. Simo Alastalo Demokraatti

Suomi liittyi Ottawan sopimukseen Jyrki Kataisen (kok.) hallituskaudella vuonna 2012.

VIIMEISIN käänne miinakeskustelussa on Puolan ja Baltian maiden tiistaina antama suositus irtautua sopimuksesta. Suomen oma kanta ei Häkkäsen mukaan ollut vielä julkistuksen aikaan ratkaisukypsä.

– Meillä on oma arvio valmisteilla, joka myös perustuu Ukrainan sodan oppeihin. Siihen, että Venäjä käyttää massamaisesti jalkaväkeä ja miinoilla on tietty merkitys, Häkkänen totesi medialle eduskunnassa tiistaina.

– Tehdään tämä Suomen maantieteen, puolustuksen järjestelyistä lähtien.

Häkkänen kertoi pitävänsä hyvänä, että Puolan ja Baltian puolustusministerit ovat halukkaita sallimaan kaikki mahdolliset järjestelmät ja aseet omaan puolustukseensa.

– Pidän hyvänä, että jokainen maa arvioi tämän turvallisuustilanteen näkymät hyvin vakavasti.

– Kaikki tässä tietää, että miinojen uudelleenarviointi on ihan asiallinen ja aiheellinen kysymys.

OTTAWAN sopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Ajanjaksoon on lisättävä lainvalmisteluprosessi ja asian parlamentaarinen käsittely eduskunnassa.

– Sen jälkeen, jos Suomessa päädyttäisiin ottamaan jalkaväkimiinat takaisin puolustusaseeksi, se edellyttää pioneeritoiminnan kouluttamista, tietynlaista puolustusteollista ja muuta varautumista, joka on sitten vuosien asia. Se ei tapahdu hetkessä.

Häkkäsen mukaan miinaselvityksessä arvioidaan miina myös laaja-alaisemmin, mukana on muun muassa korkean teknologian miinoja ja kaukaa ammuttavia miinoituksia.

– Arvioimme pitääkö tässä ottaa vähän isompikin uudelleen askellus.

HÄKKÄNEN kertoi pitäneensä Ottawan sopimusta aina huonona ideana. Varsinaista päätöstä hän ei ole parlamentaarisen ikänsä vuoksi ollut tekemässä, mutta kertoo äänestäneensä sopimuksesta irtautumisen puolesta kokoomuksen puoluekokouksessa.

– Tässä tilanteessa teemme arvioita valtioneuvoston ja valtionjohdon puolesta. Puolustusministerinä teen tämän arvion niistä lähtökohdista mitä on sovittu, eli Ukrainan sodan opit ja tarvitseeko nyt arvioida uudelleen tämä yhdessä tehty aiempi päätös.

PUOLUSTUSHALLINNOSSA selvitettiin jalkaväkimiinojen tarpeellisuutta myös ennen Ottawan sopimukseen liittymistä. Selvitysten perusteella liittymistä ei kannatettu.

– Siitä on tehty kaksi erillistä jalkaväkimiinatyöryhmän selvitystä, joissa on pidetty miinoja hyvänä puolustuksellisena aseena. Mutta laaja-alaisessa kokonaisarviossa on silloin päädytty ulkopoliittisista syistä liittyä tähän sopimukseen.