Politiikka

9.3.2026 09:19 ・ Päivitetty: 9.3.2026 09:19

Häkkänen: Riihimäelle perustetaan Nato-yksikkö

NATO

Naton johtamisjärjestelmäyksikkö perustetaan Riihimäelle, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) tiedotteessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yksikön on määrä aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa. Siellä tulee työskentelemään noin 60 henkilöä. Tehtävät täytetään suomalaisella henkilöstöllä.

- Johtamisjärjestelmäyksikön sijoittaminen Riihimäelle vahvistaa Naton kykyä puolustaa Suomea ja koko liittokunnan pohjoista aluetta sekä Riihimäen varuskunnan asemaa merkittävänä johtamisjärjestelmien osaamiskeskuksena, Häkkänen sanoi.

YKSIKÖN tehtävänä on tuottaa tietoliikenne- ja tietojärjestelmäpalvelut Naton joukkojen ja johtoportaiden johtamisen tueksi Suomessa sekä tarvittaessa koko liittokunnan laajuisesti.

Häkkänen sanoo valinneensa Riihimäen maanpuolustuksen kokonaisarvion perusteella.

