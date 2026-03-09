Politiikka
9.3.2026 09:19 ・ Päivitetty: 9.3.2026 09:19
Häkkänen: Riihimäelle perustetaan Nato-yksikkö
Naton johtamisjärjestelmäyksikkö perustetaan Riihimäelle, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) tiedotteessa.
Yksikön on määrä aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa. Siellä tulee työskentelemään noin 60 henkilöä. Tehtävät täytetään suomalaisella henkilöstöllä.
- Johtamisjärjestelmäyksikön sijoittaminen Riihimäelle vahvistaa Naton kykyä puolustaa Suomea ja koko liittokunnan pohjoista aluetta sekä Riihimäen varuskunnan asemaa merkittävänä johtamisjärjestelmien osaamiskeskuksena, Häkkänen sanoi.
YKSIKÖN tehtävänä on tuottaa tietoliikenne- ja tietojärjestelmäpalvelut Naton joukkojen ja johtoportaiden johtamisen tueksi Suomessa sekä tarvittaessa koko liittokunnan laajuisesti.
Häkkänen sanoo valinneensa Riihimäen maanpuolustuksen kokonaisarvion perusteella.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.