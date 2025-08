Häkkänen: Suomi ei tähän diiliin osallistu

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Suomi ei tässä vaiheessa osallistu Naton ja Yhdysvaltain aloitteeseen amerikkalaisaseiden ostosta Ukrainalle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Häkkänen sanoi tiistaina Suomen ”niukkojen määrärahojen” olevan tällä hetkellä sidottu asehankintoihin Ukrainalle kotimaan puolustusteollisuudelta.

Pohjoismaista Ruotsi, Norja ja Tanska ilmoittivat aiemmin osallistuvansa PURL-lyhenteellä tunnettuun aloitteeseen yli 400 miljoonan euron arvoisella summalla. Ensimmäisenä noin 500 miljoonan euron panostuksestaan ehätti kertomaan Hollanti maanantaina.

Pohjoismaiden puolustushallintojen kommenteissa kehuttiin aloitetta erityisesti siitä, että se mahdollistaa Ukrainan kaipaamien tärkeiden aseiden nopeat toimitukset perille. Ruotsin puolustusministeri Pål Jonson arvioi nyt hankittavien aseiden olevan perillä ensi kuussa.

Häkkäsen mukaan Suomen yhteistyö Ukrainan puolustusministeriön ja asevoimien kanssa on ollut tiivistä.

- He ovat toivoneet meiltä, että tämä meidän tukiohjelma jatkuisi juuri tällaisena, Häkkänen kertoi STT:lle.

HÄKKÄSEN mukaan Suomen kansallisessa tuessa Ukrainalle on siirrytty omien varastojen kaivelusta hankintoihin kotimaiselta puolustusteollisuudelta.

- Ensimmäinen erä on kesän aikana lähtenyt, ja me keskitytään nyt siihen — Meillä on suunnittelu käynnissä taas syksyllä lähtevistä isoista paketeista, Häkkänen kertoo.

Hänen mukaansa annettava apu on Ukrainalle kriittisen tärkeää, mutta samalla se vahvistaa myös Suomen omaa puolustusteollisuutta. Resurssien suuntaaminen uudelleen olisi ollut vaikeaa, koska puolustushallinnon yhteistyökuviot teollisuuden kanssa ovat jo edenneet pitkälle.

- Olisimme käytännössä joutuneet perumaan kotimaan yritysten kanssa tehtyjä suunnitelmia, Häkkänen sanoo.

Hänen mukaansa Suomelle on etulinjan maana kriittisen tärkeää vahvistaa omaa puolustusteollisuuden kapasiteettia.

- Tämä Ukrainan tukiohjelma on yksi palanen sitä, Häkkänen sanoo.

YHDYSVALTAIN presidentti Donald Trump ja Naton pääsihteeri Mark Rutte julkistivat vapaaehtoisuuteen perustuvan PURL-aloitteen (Prioritized Ukraine Requirement List) heinäkuussa.

Tanskan puolustusministeriön mukaan Pohjoismaiden rahoilla Ukrainalle toimitetaan nyt muun muassa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia.

- Ukrainan puolustuskyvyn kannalta on ratkaisevan tärkeää, että varmistamme jatkossakin transatlanttisen yhteistyön Ukrainan tukemisessa, puolustusministeri Troels Lund Poulsen sanoi ministeriön tiedotteessa.

Häkkäsen mukaan ajatus amerikkalaisaseiden hankkimisesta eurooppalaisten kustantamana ei ole mitään uutta, vaan Yhdysvaltain hallinnossa on puhuttu siitä jo pitkään.

– (Puolustusministeri) Pete Hegseth sanoi jo helmikuussa tapaamisessamme, että kyllä tämä koko Ukraina siirtyy pikkuhiljaa eurooppalaisten maksuvastuulle, Häkkänen kertoo.

Hänen mukaansa on myönteistä, että Yhdysvallat on nyt konkreettisesti osoittanut haluavansa auttaa Ukrainaa, vaikkakin eurooppalaisten kustantamana.

- Olen tätä aloitetta kehunut koko ajan, se on erittäin hyvä, Häkkänen vakuuttaa.

Niilo Simojoki/STT