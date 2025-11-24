Palkittu politiikan aikakauslehti.
24.11.2025 09:42 ・ Päivitetty: 24.11.2025 09:42

Häkkänen: Suomi hakee Naton johtamisyksikköä – ”Toisi huomattavia synergiaetuja”

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan yksikkö noin viidenkymmenen sotilaan vahvuinen, ja tehtävät täytettäisiin suomalaisella henkilöstöllä.

Suomi esittää puolustusliitto Naton johtamisjärjestelmäyksikön sijoittamista Suomeen, kertoo puolustusministeriö tiedotteessaan. Asiasta on linjannut puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.).

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yksikön tehtävänä olisi tuottaa tietoliikenne- ja tietojärjestelmäpalvelut Naton joukkojen ja johtoportaiden johtamisen tueksi Suomessa ja tarvittaessa koko liittokunnan laajuisesti. Häkkäsen mukaan yksikön sijoittaminen Suomeen vahvistaisi Naton kykyä puolustaa Suomea ja Naton pohjoista aluetta laajemmin.

Johtamisjärjestelmäyksikkö toisi ministerin mukaan myös huomattavia synergiaetuja Suomessa jo oleviin Nato-rakenteisiin.

-  Samalla se tarjoaisi mahdollisuuden Suomen kansallisten ja Naton johtamisjärjestelmäpalvelujen yhteensopivuuden kehittämiseen, Häkkänen kertoo tiedotteessa.

HÄKKÄSEN mukaan yksikön saamiseksi Suomeen on tehty suunnitelmallista työtä ja vaikuttamista. Yksikköön liittyviä päätöksiä on tarkoitus tehdä helmikuussa Naton puolustusministerikokouksessa.

Toteutuessaan johtamisjärjestelmäyksikkö olisi osa Naton komentorakennetta. Sen rakentaminen, toimeenpano ja ylläpito olisivat Naton yhteisrahoituskelpoisia.

Yksikkö olisi ministeriön mukaan noin viidenkymmenen sotilaan vahvuinen. Tehtävät täytettäisiin suomalaisella henkilöstöllä.

