Häkkänen: Ukrainan sodan lopettamiseksi ei kannata tehdä hätäistä ratkaisua

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Ukrainan sodan lopettamiseksi ei kannata tehdä hätäistä ratkaisua. Hän kommentoi asiaa toimittajille osallistuttuaan presidentti Alexander Stubbin kanssa puhelinkeskusteluihin Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Häkkäsen mukaan olisi hienoa, jos rauhanpolku Ukrainassa etenisi, mutta painotti sen olevan pitkälti Venäjästä kiinni.

- Mitään hätäistä ratkaisua ei kannata tehdä, jos siitä on tulossa huono niin Ukrainalle kuin Euroopan puolustuksen järjestelyille. Katsotaan rauhassa ja viedään asiat eteenpäin, jos sille on oikeasti edellytyksiä, ministeri kommentoi.

Stubb kertoi aiemmin puheluista viestipalvelu X:ssä. Stubbin mukaan Zelenskyi antoi puhelussa katsauksen Ukrainan tilanteen viimeaikaiseen kehitykseen. Stubb totesi, että Ukrainan tulevaisuudesta päättää Ukraina, Euroopan turvallisuudesta päättää Eurooppa.

- Yhdysvaltain ja Ukrainan työ jatkuu. Seuraavat päivät ovat ratkaisevia kestävän ja oikeudenmukaisen rauhan saavuttamiseksi, Stubb kirjoitti.

Häkkäsen mukaan puhelussa Zelenskyin kanssa käytiin läpi myös sitä, mitä Suomi voi tehdä Ukrainan hyväksi. Ukrainan puolustusmateriaalitarpeista puhelussa ei ministerin mukaan kuitenkaan keskusteltu.

Stubb puhui Zelenskyin kanssa myös maanantaina aamulla. Silloin Stubb kertoi puhelun jälkeen, että Ukrainan ja Yhdysvaltojen neuvotteluissa Genevessä sunnuntaina otettiin askelia kohti oikeudenmukaista ja pysyvää rauhaa, mutta että ratkaisemattomia kysymyksiä oli yhä.

STUBB osallistuu vielä tänään Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition etäkokoukseen. Asian vahvisti aiemmin tänään presidentin kanslia.

Kokouksen ovat kanslian mukaan kutsuneet koolle Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Britannian pääministeri Keir Starmer.

Kokouksen aiheina ovat koalition tuki Ukrainalle, viimeaikainen kehitys ja neuvottelut rauhanehdotuksesta sekä seuraavat askeleet oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan saamiseksi Ukrainaan.

Macron kertoi jo viikonloppuna, että halukkaiden koalition on tarkoitus kokoustaa tiistaina.

VIIME viikolla medioille vuotaneessa Yhdysvaltojen rauhansuunnitelmassa oli alun perin 28 kohtaa, ja se myötäili Venäjän kantoja. Financial Times kertoi maanantaina, että Yhdysvaltain ja Ukrainan neuvotteluissa rauhansuunnitelma supistui 19-kohtaiseksi.

Ukraina ja Yhdysvallat kertoivat yhteisessä lausunnossaan, että osapuolet laativat Genevessä ”päivitetyt ja hiotut puitteet rauhalle”. Osapuolten sanottiin vakuuttaneen, että minkä tahansa tulevan sopimuksen on puolustettava Ukrainan suvereniteettia ja rauhan on oltava oikeudenmukainen.

Mediatietojen mukaan Yhdysvaltain maavoimaministeri Daniel Driscoll matkusti maanantaina Arabiemiraattien Abu Dhabiin keskustelemaan Venäjän valtuuskunnan kanssa. Driscollin ja venäläisten välisten keskustelujen on määrä jatkua tiistaina.