Stubbilta matkaopas uuteen maailmanjärjestykseen

Alexander Stubbin viiden vuoden ajan laatiman uutuuskirjan mukaan lännen rakentamaan maailmanjärjestykseen ei ole enää paluuta. Silti maailman kaaos voidaan välttää länsimaiden uudenlaisella yhteistyöllä etelän kanssa.

Kylmän sodan jälkeisestä järjestyksestä on liu’uttu epäjärjestykseen. Venäjän hyökättyä Ukrainaan ollaan välitilassa, eikä tulevasta ole varmuutta. Viekö maailmaa tulevaisuudessa kilpailu, konflikti vai yhteistyö? Minkälaisia valtakeskuksia syntyy? Kuka on kuskin paikalla?

Näitä kysymyksiä esittää presidentti Alexander Stubb tuoreessa kirjassaan Vallan kolmio (Otava). Hän myöntää, ettei tiedä tarkkaa vastausta, mutta hahmottelee mielestään parhaan mahdollisen tavoitteen ja keinoja sen saavuttamiseksi.

Vuonna 2020 aloitettu englanninkielinen kirjoitustyö oli Stubbin mukaan keskellä maailman myllerryksiä kuin ”olisi yrittänyt osua liikkuvaan maaliin”. Kirjan aloitti Firenzen professori, joka luuli jo jättäneensä päivänpolitiikan – ”haaveilin korkeintaan mahdollisesta komissaarin pestistä Brysselissä” – ja se valmistui tasavallan presidentin kynästä.

Stubb tiedostaa, että kirjaa luetaan kirjoittajan nykyinen asema mielessä.

- Hyvä niin. Eihän henkilöä voi instituutiosta erottaa, mutta kyllä tämä on enemmän Alexander Stubbin kuin tasavallan presidentin kirja, hän muistuttaa.

MIKÄLI PRESIDENTIN julkisia puheita on seurannut, eivät kirjan teemat yllätä. Syntymässä olevaa uutta maailmanjärjestystä muokkaa globaalin lännen, idän ja etelän vallan kolmio. Onko tuloksena moninapainen kilpailu ja konflikti vai monenkeskinen yhteistyö – sen ratkaisee Stubbin mukaan globaali etelä.

- Historia, maantiede ja demografia (väestökehitys) ovat näiden nousevien valtioiden puolella, Stubb perustelee.

Jos me globaalissa lännessä haluamme pelastaa jotain monenkeskisen yhteistyön maailmasta, on etelän maita Stubbin mukaan lähestyttävä ”uudella luovuudellla ja nöyryydellä”. Tämä tarkoittaa enimmäkseen Latinalaisen Amerikan, Afrikan ja Aasian maista koostuvan etelän parempaa osallisuutta yhteisten pelisääntöjen laatimiseen, tasapuolisempia kauppasopimuksia ja teknologian jakamista.

- Olen ehdottanut tämän kirjan työkalupakissa kahta golfmailaa: arvopohjaista realismia ja arvokasta ulkopolitiikkaa. Niistä molemmista on ollut hyötyä ensimmäisenä vuotenani tasavallan presidenttinä, Stubb kirjoittaa.

Esimerkkeinä Stubb muistelee golfkierrostaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin sekä keskusteluja Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa. Kirjan ilmestymisviikolla kokemuksia arvopohjaisen realismin toimivuudesta kertyi jälleen lisää Washingtonista.

STUBB MYÖNTÄÄ olleensa nuorempana maailmaa kapeasta länsimaisesta näkökulmasta katsonut optimisti, joka ei nähnyt muutosta silmiensä edessä. Vaikka hän vakuuttaa ottaneensa tästä opiksi, ei toiveikkuus ole täysin kuollut – nykyisen epäjärjestyksen jälkeen tulee Stubbin arvion mukaan jonkinlainen uusi järjestys.

Vallan kolmiossa käytävässä pelissä on kuitenkin villejä kortteja: idässä se on Kiinan tuleva käyttäytyminen maailmannäyttämöllä, ja lännessä voi perustellusti kysyä, haluaako Yhdysvallat edes säilyttää monenkeskisen maailmanjärjestyksen.

Stubb myöntää Trumpin olevan suurempi haaste lännelle itselleen kuin idälle tai etelälle.

Tulevaisuuden liittoutumista Stubbin mukaan epätodennäköisin olisi ”kaikkien musta joutsen”: Yhdysvaltain, Venäjän ja Kiinan johtajien sopimus.

- Tämä jättäisi kyydistä globaalin etelän ja sysäisi syrjään loput globaalista lännestä, Stubb kirjoittaa.

Teksti: STT / Niilo Simojoki