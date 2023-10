Halla-aho: ”Toivon, että nämä edustajat pyytävät anteeksi käytöstään”

SDP:n eduskuntaryhmä vaatii selvitystä puhemies Jussi Halla-aholta (ps.) viitaten tämän puheisiin liittyen kansanedustaja Piritta Rantaseen (sd.). Johannes Ijäs Demokraatti

Rantanen päivitti eilen viestipalvelu X:ssä, että puhemies Halla-aho olisi käyttänyt eduskunnan kyselytunnilla asemaansa väärin ja että hän olisi suojellut oman puolueensa ministeriä, valtiovarainministeri Riikka Purraa.

– Kun ministeri Purralla oli vaikeuksia vastata sosialidemokraattien kysymykseen siitä, milloin hallitus todellisuudessa linjasi ensiasunnonostajien varainsiirtoverovapauden poistamisesta, ohjasi puhemies kysymyksen täysin eri aiheeseen: eläkeläisten verotukseen, Rantanen muun muassa kirjoitti ja puhui ”puhemiehen manööverista”.

Halla-aho puolusti omaa toimintaansa tänään Iltalehdessä pitäen kritiikkiä aiheettomana.

– Se nyt varmaan pahaa mieltä herätti Rantasessa ehkä hänen muiden ongelmiensa ohella se, että…. Siis kyselytunnilla on yleinen tapa se, että jos kahden ryhmän etukäteen ilmoittamat kysymykset liittyvät toisiinsa, niin silloin ne käsitellään yhdessä. Ja sosiaalidemokraatit eivät ilmoittaneet lainkaan kysymyksensä aihetta, Halla-aho muun muassa lausui.

Juuri tähän Iltalehden lausuntoon SDP:n eduskuntaryhmä puuttuu.

RYHMÄ vaatii selvitystä Halla-ahon puheista, joissa hän puhuu kansanedustajan ”muista ongelmista”.

– Tällainen vihjailu on ennenkuulumatonta puhemiehen taholta, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoi Demokraatille tänään.

– Voi kysyä, että missä muussa työpaikassa tällainen olisi mahdollista, että ison työyhteisön kaikkein vastuullisimmassa ja korkeimmassa esimiesasemassa oleva henkilö lähtisi vihjailemaan, kollegasta, yksittäisestä alaisestaan tällä tavalla julkisuudessa, Tuppurainen totesi.

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm on vaatinut Halla-aholta myös anteeksipyyntöä.

– Puhemies Halla-ahon vihjailu edustajamme Piritta Rantasen ”mahdollisista muista ongelmista” on törkeää ja ennenkuulumatonta puhemiehen suusta. Vaadin Halla-ahoa selittämään käytöstään ja pyytämään sitä anteeksi, Malm kirjoitti X:ssä.

DEMOKRAATTI tavoitti Jussi Halla-ahon illansuussa kommentoimaan sosialidemokraattien eduskuntaryhmän vaadetta selvityksestä ja varapuheenjohtaja Malmin kehotusta anteeksipyyntöön.

– Minä en nyt oikein tiedä, mikä sosialidemokraattien ongelmana on. Siellä on ollut hyvin voimakasta konfliktihakuisuutta minun suuntaan. Tällainen uhoaminen ja suunsoitto julkisuudessa on ollut aika tavatonta Suomen poliittisessa kulttuurissa enkä ole nähdäkseni toiminnallani antanut siihen minkäänlaista aihetta.

Halla-ahon mielestä kiista on tyhjästä nyhjäisty. Hän epäilee, ettei Piritta Rantasen X:n kirjoitus ole edes hänen kynästään.

– Nimittäin ryhmän varapuheenjohtaja edustaja (Kim) Berg (sd.) lähetti minulle sähköpostilla tismalleen saman tekstin samoihin aikoihin. En oikein tiedä sitten, kenen tekstistä on kysymys.

Halla-aho pitää kritiikkiä täysin aiheettomana.

– Vaikka se olisi aiheellistakin, se että lähdetään esittämään asiattomaan tyyliin erilaisia syytöksiä julkisuudessa sen sijaan, että pyrittäisiin käsittelemään asiaa asianmukaisia kanavia pitkin, on huono käyttäytymistä eikä eduskunnan arvovallalle sopivaa. Toivon, että nämä edustajat pyytävät anteeksi käytöstään.

Viittaat siis Kim Bergiin ja Piritta Rantaseen?

– Tällaista uhoavaa käytöstä on nähty kesästä lähtien myös edustaja Bergiltä. Hän kirjoitti varsin törkeitä tviittejä kesällä, kun keskusteltiin eduskunnan koollekutsumisesta ja uhosi minun puhemiehen uralleni nopeaa loppua. En tiedä tosiaan, mikä näiden ihmisten ongelma on, mutta toivon, että he käsittelevät sen jotenkin keskenään ja voitaisiin palata normaaliin yhteistyösuhteeseen, joka muiden ryhmien kanssa toimii oikein hyvin.

Demokraatti kysyi vielä tarkennusta ylläolevaan repliikkiin eli viittaako Halla-aho ”ongelmista” puhuessaan Rantaseen ja Bergiin.

– Minä pohdin sitä, että mistä asiasta edustaja Rantanen on pahoittanut mielensä ja että onko siellä jotain muita ongelmia sitten tämän hänen avautumisensa takana. Mutta varmaan nyt se akuutti ongelma oli se eilinen kyselytunti, jossa hänen mielestään tapahtui epäoikeudenmukaisuuksia, joita siellä ei todellisuudessa tapahtunut, Halla-aho vastaa.

Katsot siis, että sinulla ei ole mitään anteeksipyydettävää?

– Ei. Minä en tosiaan tiedä, että mitkä ongelmat johtavat siihen, että edustajat käyttäytyvät tällä tavoin. Toivon, että ne ongelmat käsitellään. Sitten voitaisiin palata normaaleihin työskentelyolosuhteisiin. Olisi ihan paikallaan, että edustajat pahoittelisivat tätä huonoa käytöstään.

Oletko antamassa mitään selvitystä, jos sitä vaaditaan, kommenteistasi liittyen Rantasen tapaukseen?

– Vastaan mielelläni kysymyksiin.