Halla-aho vastaa nyt puheensa kritiikkiin – kommentoi myös median toimintaedellytyksiä eduskunnassa

Eduskunnan puhemieheksi keskiviikkona valittu perussuomalaisten Jussi Halla-aho nosti ensimmäisessä puheessaan esille kansanedustajien loukkaamattoman puheoikeuden. Puhe sai heti kovaa arvostelua oppositiosta. Johannes Ijäs Demokraatti

– Puheen sisältö käytännössä kehotti siihen, että edustajat saavat puhua nyt tuolta pöntöstä mitä tahansa ja siihen ei puututa ja että tällä saa myös loukata toisia edustajia mutta ei saa loukkaantua. Täällä on kuitenkin aina pidetty kiinni hyvistä tavoista. Toisia ihmisiä ei loukata, edustajat säilyttävät arvokkuutensa, arvostelevat politiikkaa mutta eivät loukkaa toisiaan. Vakavin asia tässä on se, että ei tuolta pöntöstä voi mitä tahansa mennä puhumaan, SDP:n kansanedustaja, varapuhemiehenäkin toiminut Tuula Haatainen sanoi.

SDP:N varapuheenjohtaja Matias Mäkysen mielestä Halla-aho yritti perustuslakiin viitaten rakentaa rakennelman, ”että mitä tahansa saa sanoa ja ketä tahansa saa loukata eikä puheista saa loukkaantua, koska kysymys on mielipide-eroista”.

Jussi Halla-aho kommentoi SDP:n kansanedustajien sanomisia todeten, että on ”ikävää, että he vastustavat perustuslakiin kirjattua edustajan toiminta- ja sananvapauden suojaa”.

– Heidän kannattaisi ehkä lähestyä tätä asiaa siltä kantilta, että sitten heidän mielestään perustuslakia pitää muuttaa. Itse suhtaudun kyllä vakavasti kyseiseen lakiin. Siihen on hyvät syyt, että erilaisia suojamekanismeja on sinne rakennettu. Ne ovat nimenomaan sen päivän varalle, kun näitä vapauksia ja oikeuksia haastetaan niin kuin nykyään tahtoo tapahtua, uusi puhemies sanoo.

HALLA-AHO toteaa sanoneensa puheessaan nimenomaan, että edustajien ei pitäisi tulla loukatuiksi.

– Sanoin, että ei pidä loukkaantua siitä, jos muilla on erilaisia mielipiteitä, hän lisää.

”Edustajalla on oikeus olla tulematta loukatuksi mutta hänellä on myös velvollisuus olla loukkaantumatta toisten edustajien arvoista ja mielipiteistä vaikka kokisi ne vieraiksi, vääriksi tai vastenmielisiksi. Tämä tunne kun on yleensä molemminpuolinen. Juuri eduskunta on se paikka, jonne kuuluvat kaikki riittävää kannatusta nauttivat arvot ja laillisuuteen sitoutuneet mielipiteet”, Halla-aho totesi puheessaan puhemieheksi valinnan jälkeen.

Halla-aho valittiin puhemieheksi 134 äänellä. Myös muut kansanedustajat saivat ääniä, muun muassa kansanedustaja Eva Biaudet (r.) sai 9 ääntä ja Juho Eerola (ps.) 8 ääntä.

Halla-aho ei lähde muiden saamia ääniä kommentoimaan.

– Demokratiassa äänestetään ja sen mukaan mennään.

PERUSSUOMALAISET on ollut esillä useita kertoja kansanedustajien sananvapauden ympärillä käytävässä keskustelussa. Kansanedustaja Juha Mäenpään kesällä 2019 käyttämä niin sanottu vieraslaji-puheenvuoro sai valtakunnansyyttäjän pyytämään eduskunnalta Mäenpään syytesuojan purkamista. Perustuslakivaliokunta puolsi äänestyksen jälkeen syytesuojan purkamista, mutta eduskunnan täysistunto päätti pitää Mäenpään syytesuojan voimassa.

Halla-aho sanoi hiljattain STT:n mukaan, ettei kansanedustajien pidä alistua siihen, että he ovat esimerkiksi median tarkkailun alaisena. Halla-aho sanoo kansanedustajien olevan edustamassa omia äänestäjiään ja heidän oikeutensa ja velvollisuutensa on puhua niistä asioista, joista heidän äänestäjänsä haluavat heidän puhuvan.

- Viittaan vaikka erittäin arvottomaan näytelmään, joka käytiin kansanedustaja Mäenpään ympärillä viime vaalikaudella. Tällaisia ei ainakaan minun johdollani ole tulossa enempää.

MEDIAN toimintaedellytyksistä eduskunnassa kysyttäessä Halla-aho toteaa, ettei lupaa, että kaikki toimii samalla tavalla kuin ennen.

– Mutta ei nyt ole mitään erityistä suunnitelmaakaan sen suhteen, hän tarkentaa.

– Jos yritetään vaikka puolin ja toisin tulla juttuun. Sillä pääsee aika pitkälle. Yleensä sitä saa mitä tilaa. Näin se toimii kaikissa tällaisissa yhteistyösuhteissa. Hyviin suhteisiin tarvitaan kaksi osapuolta.

Halla-aho muistuttaa, että hän on nyt vasta perehtymässä toimintatapoihin puhemiehen roolissa.