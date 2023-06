Halla-ahon toiminnan takia vaaditaan puhemiesneuvoston linjausta – ”Vastaavanlaista sensurointiyritystä en ole salikeskustelussa aikaisemmin nähnyt”

SDP:n kansanedustaja Mika Kari ottaa Twitterissä kantaa perussuomalaisten vastavalitun puhemiehen Jussi Halla-ahon toimintaan. Tarkemmin kyse on siitä, että Kari vaatii puhemiesneuvoston linjausta Halla-ahon eilisen eduskunnassa käyttämän puheenvuoron takia. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hän toteaa, että puhemies Halla-aho vakuutti heti valituksi tultuaan, että hän keskittyy vaalimaan edustajien sananvapautta.

– Hän meni tämän korostamisessa niin pitkälle, että unohti kokonaan eduskuntakeskusteluun kuuluvan vastuun ja kiellon olla loukkaamatta toisten ihmisten oikeuksia. Eilen Halla-aho antoi näytteen miten hän puhemiehen valtaansa käyttää tärkeän sananvapauden vaalimisessa, Kari kirjoittaa tviittiketjussaan.

Eilen eduskunnassa jo toista päivää kestävä hallitusohjelman tiedonantokeskustelu keskittyi hetkeksi puimaan elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan (ps.) julkisuudessa käsiteltyjä edesottamuksia. Aiheen nosti täysistunnossa esiin kansanedustaja Kim Berg (sd.), joka ei maininnut Junnilaa nimeltä mutta tiedusteli pääministeri Petteri Orpolta (kok.) mitä mieltä te olette ”tällaisista uusnatsitilaisuuksista” ja mitä mieltä hallituspuolueiden edustajien osallistumisesta tällaisiin tilaisuuksiin.

Muun muassa Yle on uutisoinut Junnilan puhuneen kesällä 2019 äärioikeistolaisen Kansallismielisen liittouman tapahtumassa Turussa. Kansallismielisten liittouma on itse kertonut olevansa kansallismielisten ja isänmaallisten henkilöiden yhteistyöjärjestö. Junnila on todennut, että kyseessä oli Turun terrori-iskun muistotilaisuus. ”Kyseessä oli iskun uhrien muistoa kunnioittava tilaisuus, ei mielenosoitus tai poliittinen tapahtuma”, Junnila on todennut. Iltalehti kertoo, että tapahtumassa olisi ollut paikalla myös lakkautetun uusnatsijärjestö PVL:n jäseniä. Junnila on antanut ymmärtää, ettei hänellä ollut etukäteen ”sen enempää tietoa” tapahtuman osallistujista.

Junnila on sanonut Facebookissa, ettei enää osallistuisi ”vastaavaan tilaisuuteen”. ”Tilaisuuden liepeillä on mediatietojen mukaan häärinyt Pohjoismaisen vastarintaliikkeen PVL:n toimijoita. PVL on sittemmin lakkautettu, ja hyvä että näin on”, Junnila itse kirjoittaa.

ENNEN kuin Orpo ehti vastata Bergin kysymykseen eduskunnassa, puhemies Jussi Halla-aho (ps.) muistutti Bergiä, että eduskunnassa keskustellaan parhaillaan hallitusohjelmasta.

– Muistutan, että keskustelemme hallitusohjelmasta, Halla-aho replikoi.

Tähän liittyen Mika Kari kirjoittaa Twitterissä, että vakiintuneen tavan mukaan hallitusohjelman tiedonantokeskustelussa käsitellään hallituksen linjaa ja ministereiden kannanottoja, niin ennen hallituksen muodostamista kuin sen jälkeen.

Kari toteaa, että tämän perusteella edustaja Berg halusi aivan asiallisesti kuulla pääministerin mielipiteen ministeri Junnilan aiemmista esiintymisestä ”uusnatsien tilaisuudessa”.

– Näytti siltä, että puhemiehenä Halla-aho riensi auttamaan puolueveljeään yrittämällä kieltää asiaa koskevan keskustelun salissa. Vastaavanlaista sensurointiyritystä ja puoluepoliittista ohjailuyritystä en ole salikeskustelussa aikaisemmin nähnyt, Mika Kari sanoo.

Karin mukaan eduskunnan puhemiesneuvostossa on tarve selvittää, ovatko vakiintuneet käytännöt puheenvuorojen ja vastauspuheenvuorojen jakamisessa sekä puhevapaudessa edelleen olemassa.

– Toivon, että puhemiesneuvosto linjaa selkeästi, että vakiintunutta puhevapauden linjaa eduskunnassa jatketaan, Kari sanoo.

Puhemiesneuvosto ohjaa täysistuntotyöskentelyä.