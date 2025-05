”Hallituksella olisi vielä aikaa kääntää suuntaansa” – Akavan puheenjohtaja patistelee hallitusta kuuntelemaan palkansaajia

Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren vaatii, että hallitus ottaa palkansaajan näkökulman jälleen mukaan työelämän kehittämiseen. Demokraatti Demokraatti

Löfgren muistuttaa, että Suomen menestys on rakentunut yhteistyöhön työnantajien ja työntekijöiden välillä. Suomen vahvuus on hänen mukaansa ollut, että osapuolet ovat perinteisesti arvostaneet toisiaan, hakeneet kompromisseja ja sopimuksia työelämän kehittämisessä.

– Hallitus on katkaissut tämän perinteen heikentämällä koko kautensa ajan työntekijäjärjestöjen ja työntekijöiden asemaa. Työllisyys ja julkinen talous eivät ole tästä kohentuneet, vaan työelämän epätasapaino on syventynyt ja syvenee lakimuutos kerrallaan. Vaadimme tähän muutosta, Akavan liittokokouksessa tiistaina puhunut Löfgren sanoo.

Löfgren muistuttaa, että elinkeinoelämää ja yrityksiä on tuettu monin tavoin. Hän painottaa, että ihmiset tekevät työn, luovat uutta ja saavat yrityksen menestymään.

– He tuottavat julkiset palvelut, parantavat kilpailukykyämme ja tasapainottavat julkista velkaamme.

Löfgrenin mukaan Akavan esittämiä ratkaisuehdotuksia työelämäasioista on kyllä kuunneltu, mutta palkansaajille myönteinen näkökulma ei ole päätynyt hallituksen työkalupakkiin.

– Elinkeinoelämä iloitsee avoimesti hallituksen tekemistä muutoksista eikä peittele olevansa niiden käsikirjoittaja. Hallituksen on turha riemuita työmarkkinajärjestöjen veto-oikeuden lakkaamisesta, kun se itse toimeenpanee työnantajien tavoitteita koko lailla varauksetta. Tasapainoisesta työelämän kehittämisestä on oltu kaukana. Tämä on yksinkertaisesti väärin.

Työntekijän suoja on tärkeä sivistyksen mittari.

LÖFGREN vaatii, että alkusyksyn budjettiriihessä hallituksen pitää ottaa käsittelyyn Akavan ehdotus asetukseksi psykososiaalisen kuormituksen ehkäisemisestä ja työttömien oikeudesta opiskella työttömyysturvaa menettämättä.

– Maan hallituksen pitää luoda toivon ja luottamuksen ilmapiiriä palkansaajille ja työttömille. Erityisesti nuorten uskoa tulevaan on tuettava konkreettisin teoin

Löfgren ihmettelee myös, mihin on kadonnut vastuullisen omistajan ja yritysjohtajan ääni työelämäkysymyksissä.

– Yritysten menestys ei synny keventämällä työntekijän suojaa tai vähättelemällä palkansaajia taikka heidän edustajiaan. Vientimallilaki, määräaikaisuuksien perustelujen purkaminen ja irtisanomissuojan heikentäminen eivät lisää tuottavuutta.

Löfgren arvostelee päättäjiä siitä, että he ovat alkaneet puhua työllistämisestä kuin se olisi yritykselle ylipääsemätön riski.

– Tämä on Suomessa uusi puhetapa ja toivon, että tällaisesta retoriikasta luovutaan. Työntekijän suoja on tärkeä sivistyksen mittari. Kun säännöt ovat oikeudenmukaiset ja turva kunnossa, työpaikoilla syntyy luottamusta, luovuutta ja tuottavuutta. Tämä ei ole ideologiaa vaan arkea monilla hyvin toimivilla työpaikoilla.

– Kun hallituskautta on jäljellä vielä parisen vuotta, hallituksella olisi vielä aikaa kääntää suuntaansa ja ottaa työelämän kehittämiseen mukaan palkansaajan näkökulma. Muistutamme, että Suomen menestys on perustunut keskinäiseen arvostukseen, yhteistyöhön ja kompromisseihin, jotka ovat nyt kateissa.