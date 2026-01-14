Hallituksen esitys määräaikaisuuksien helpottamisesta etenee – riskialtis uudistus erityisesti nuorille naisille

Hallitus on saanut valmiiksi esityksensä määräaikaisuuksien helpottamisesta. STT:n tietojen mukaan esitys on etenemässä huomenna valtioneuvoston yleisistunnon kautta eduskuntaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Jatkossa määräaikaisen työsopimuksen voisi solmia vuodeksi ilman perusteltua syytä, jos kyse on ensimmäisestä työsopimuksesta työnantajan ja työntekijän välillä tai näiden välisen edellisen työsuhteen päättymisestä on kulunut vähintään kaksi vuotta. Jos työnantaja olisi palkkaamassa työntekijöitä kyseiseen tai vastaavan kaltaiseen tehtävään määräaikaisen sopimuksen päättyessä, olisi tämä velvoitettu tarjoamaan työtä sitä tehneelle määräaikaiselle työntekijälle.

Määräaikaisen sopimuksen saisi tehdä vaikka työnantajan työvoiman tarve olisi pysyvää. Nykylain mukaan määräaikaisuudelle vaaditaan perusteltu syy, esimerkiksi sijaisuus tai kausityö.

Lainsäädännön arviointineuvoston joulukuussa antaman lausunnon mukaan esityksen vaikutusarviointeja tulisi paikoin täydentää. Esityksen perus- ja ihmisoikeusvaikutukset -jakson mukaan sillä olisi vain vähäisiä ja lähinnä välillisiä vaikutuksia perusoikeuksiin. Arviointineuvosto otti asiaan tiukemman kannan.

- Mainittu jakso antaa nyt puutteellisen kuvan esityksen perus- ja ihmisoikeusvaikutuksista. Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksen vaikutusarviointiosiossa tulisi selkeästi tuoda esille, että esityksellä on perus- ja ihmisoikeusvaikutuksia, lausunnossa sanotaan.

Esityksen mukaan muutoksen suurin hyöty kohdistuu pieniin yrityksiin, joille työntekijän rekrytoinnin epäonnistuminen aiheuttaa suhteellisesti suurimman liiketoimintariskin. Lakimuutosten vaikutus tuottavuuteen ja sitä kautta talouskasvuun on tutkimuskirjallisuuden valossa epäselvä ja ristiriitainen, minkä neuvosto katsoi käyvän esityksestä hyvin ilmi.

STT:n tietojen mukaan esitykseen ei ole tehty suuria muutoksia arviointineuvoston lausunnon jälkeen.

MÄÄRÄAIKAISTA työsopimusta ei esitysluonnoksen mukaan saisi tehdä tai jättää tekemättä syrjivin perustein. Lakimuutoksilla todetaan kuitenkin voivan olla vaikutuksia esimerkiksi raskaus- ja perhevapaasyrjintään. Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan esityksen sukupuolivaikutuksia tulisi seurata lain toimeenpanon yhteydessä.

Määräaikaisiin työsuhteisiin liittyvät raskaus- ja perhevapaasyrjintätapaukset muodostavat merkittävän osan tasa-arvovaltuutetulle ilmoitetuista syrjintäepäilyistä. Muutosten myötä vakaan aseman saavuttaminen työmarkkinoilla voi kestää entistä pidempään. Tämän epävarmuuden on arvioitu voivan myöhentää esimerkiksi perheen perustamista.

Koska riskit kohdistuvat erityisesti nuoriin naisiin, arviointineuvoston mukaan lain sukupuolivaikutuksia tulisi seurata sen toimeenpanon yhteydessä.

TYÖSOPIMUSLAISSA säädettyä lomautusilmoitusaikaa aiotaan samalla lyhentää 14 päivästä seitsemään päivään, minkä lisäksi työnantajan takaisinottovelvollisuus koskisi jatkossa vain niitä työnantajia, joiden työsuhteessa olevien työntekijöiden lukumäärä on vähintään 50.

Lomautusilmoitusajan lyhentäminen voi aiheuttaa tietyissä tapauksissa palkansaajille tulonmenetyksiä. Mediaanituloiselle ansiosidonnaiseen työttömyysetuuteen oikeutetulle voisi aiheutua noin 360 euron tulonmenetys. Ansiosidonnaisen ulkopuolelle jääville mediaanituloisille tulonmenetys olisi noin 650 euroa.