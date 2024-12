Hallituksen hehkuttama yrityksille tärkeä hanke myöhästymässä – “Nythän alkaa istuntotauko”

Hallituksen isona kasvutoimena mainostaman investointikannustimen toteuttaminen on lykkääntymässä. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) uskoi vielä syyskuussa kannustimen tulevan käyttöön ensi vuoden alusta. Nyt ei näytä siltä. Johannes Ijäs Demokraatti

Hallitus päätti kehysriihessä luoda uuden investointien verokannustimen yrityksille. Suomessa haluttaisiin saada vihreän siirtymän investointeja liikkeelle.

Kannustimessa verohyvitys olisi 20 prosenttia investoinnin kokonaismäärästä ja investointia kohden suurimmillaan 150 miljoonan euron verran.

Viranomaispäätös hyvityksen myöntämisestä on tehtävä ensi vuoden loppuun mennessä. Aikataulun taustalla ovat Euroopan komission keväällä 2023 hyväksymät tilapäiset valtiontukipuitteet, joiden tarkoituksena on tukea EU:n jäsenmaiden taloutta ja vihreää siirtymää. Valtiontukisäännöksiä on löysätty EU:ssa Venäjän hyökkäyssodasta lähtien.

Aiemmin hallituksen hanke arvioitiin esiteltävän viikolla 41 lokakuussa. Nyttemmin hallituksen esityksen uudeksi ajaksi on merkitty viikko 51, joka alkaa joulukuun puolivälissä. Tämäkään ei välttämättä toteudu. Sitä paitsi eduskunnan istuntotauko on jo aivan ovella.

Mitä myöhäisemmäksi hanke lykkääntyy, sitä pienemmäksi käy ikkuna, jona yritys voi investointipäätöksen ennen ensi vuoden loppua saada.

VALTIOVARAINMINISTERIÖN vero-osaston elinkeinoverotusyksikön päällikkö, hallitusneuvos Jari Salokoski muistuttaa myös, että investointikannustin perustuu puhtaasti EU-komission valtiontukitiedontantoon perustuvaan lainsäädäntöön eikä lakia voi säätää voimaan ennen kuin komissio on hyväksynyt järjestelmän yhteismarkkinoille sopivaksi. Myös hankkeen EU-notifikaatio on yhä kesken.

Salokoski ei osaa sanoa hankkeen aikataulusta tällä hetkellä muuta kuin että hallituksen esitys olisi tulossa “mahdollisimman pian” eduskuntaan. Siitä ei ole enää tietoa, mitä pian tarkoittaa.

Salokoski pitää epätodennäköisenä, että investointikannustin saataisiin käsiteltyä eduskunnassa tänä vuonna. Tämä lienee selvää, sillä hallituksen esityksen jälkeen on vielä eduskunnan prosessit valiokuntakäsittelyineen.

– Ja nythän alkaa istuntotauko, Salokoski muistuttaa.

Hallituksen on mahdollista antaa esitys investointikannustimesta ennen EU-notifikaatiopäätöstä. Salokoski ennakoikin, että esitys annetaan joka tapauksessa ennen notifikaatioprosessin valmistumista. Laki ei voi kuitenkaan tulla voimaan ennen kuin komission notifikaatiopäätös on saatu.

Kysyttäessä notifikaation valmistumisen aikataulusta, Salokoski sanoo, ettei hänellä ole kristallipalloa.

Jotain osviittaa voi saada siitä, että samaan aikaan työ- ja elinkeinoministeriössä on valmistelussa suoran tuen ohjelma vähähiilistämiseen ja nettonollatalouteen tähtääville investointihankkeille. TEM aloitti notifikaatioprosessin EU:n kanssa keväällä ja prosessi on nyt heidän osaltaan loppusuoralla.

Investointikannustimessa notifikaatioprosessi sen sijaan alkoi myöhemmin, heinäkuun 5. päivänä.

– Keskusteluja ja kirjeenvaihtoa on käyty, mutta hyvin niukasti on saatu tietoa vielä siitä, mitä näkemyksiä komissiolla on asiasta, Salokoski kertoo.

EU:n odotetaan kuitenkin lopulta hyväksyvän kannustimen, kun noudatetaan kriisipuitteita.

INVESTOINTIKANNUSTIMEN hyödyntämisen mahdollisuus on jäämässä lyhyeksi, ei edes vuoteen.

– Se on tällä hetkellä voimassa oleva tieto, että Ukrainan kriisipuitteiden voimassaolo päättyy ensi vuoden loppuun. Sitten niitä ei ole ja sen mukaisesti tukia ei voi enää sen jälkeen myöntää. Tuet on myönnettävä ensi vuoden aikana.

Kun Salokoskelta pyytää valistunutta arvausta, milloin kannustin voisi tulla käyttöön, olisiko esimerkiksi maaliskuun alku realistinen, hän sanoo, ettei voi arvuutella asiaa.

– Me emme tiedä, milloin notifikaatiopäätös saadaan.

Sattumaa tai ei, valtiovarainministeriö lähetti tänään myös tiedotteen investointikannustimesta, Demokraatin juttuprosessin ollessa kesken.