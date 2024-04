Hallituksen kehysriihi loppusuoralla – Henriksson: Veropuolella arvonlisävero on yksi tärkeä ainesosa

Arvonlisävero on yksi tärkeä ainesosa kehysriihen veropäätöksissä. Näin luonnehti RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson tänään toimittajille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Henriksson vastasi arvonlisäveron korotusta koskeviin kysymyksiin saapuessaan ennen aamuyhdeksää valtioneuvoston juhlahuoneistoon Smolnaan. Hallitus käy siellä kehysriihineuvottelujaan toista päivää.

Mediatietojen mukaan hallitus on sopinut yleisen arvonlisäveron korottamisesta 25,5 prosenttiin. Henriksson ei kertonut aamusta, tulisiko mahdollinen korotus voimaan jo syksyllä.

Henriksson sanoi, että kehysriihen päätökset eivät ole vielä paketissa. Hänen mukaansa mitään helppoja ratkaisuja ei ole.

YLEISEN arvonlisäveron korottamisesta 25,5 prosenttiin kertoi Helsingin Sanomat lähteisiinsä vedoten myöhään maanantaina. Hallituslähteet ovat sittemmin vahvistaneet aikeet lisäksi ainakin Ilta-Sanomille ja Iltalehdelle.

Helsingin Sanomien mukaan yleisen arvonlisäveron kiristäminen 1,5 prosenttiyksiköllä on hallituksen järein toimi kehysriihessä. Ratkaisun odotetaan nostavan tavaroiden ja palveluiden hintoja.

Korotuksen kerrotaan tulevan voimaan viimeistään vuodenvaihteessa. Ilta-Sanomien tietojen mukaan on mahdollista, että korotus tehtäisiin jo kuluvana vuonna. Asian teknisen toteutuksen selvitys oli kuitenkin lehden mukaan eilisiltana vielä kesken.

Valtiovarainministeriö on viimevuotisessa arviossaan sanonut, että korotus voisi tuoda valtion kassaan noin miljardi euroa vuodessa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) oli jo aiemmin vahvistanut, että yleistä arvonlisäveroa korotetaan, mutta hallituslähteet olivat kertoneet, ettei prosentteja olisi vielä lyöty lopullisesti lukkoon.

Helsingin Sanomien mukaan aiottu 1,5 prosenttiyksikön kiristys nostaa Suomen verokannan Tanskan ja Ruotsin 25 prosentin yläpuolelle.

VERONKIRISTYSTEN ulkopuolelle ovat jäämässä arvonlisäveron alennetut kannat. Alennettu 14 prosentin arvonlisävero koskee elintarvikkeita sekä ravintola- ja ateriapalveluita.

Orpo sulki ruoan arvonlisäverotuksen korottamisen pois hallituksen keinovalikoimista erikseen Ilta-Sanomien haastattelussa lauantaina. Hän perusteli ruoan arvonlisäverotuksen korottamisen poissulkemista sillä, että se osuisi liian kipeästi pienituloisten arkeen.

Hallitus on jo hallitusohjelmassaan sopinut, että nykyiseen kymmenen prosentin alennettuun arvonlisäverokantaan kuuluvat hyödykkeet siirretään 14 prosentin arvonlisäverokantaan lukuun ottamatta sanoma- ja aikakauslehtiä.

Ratkaisu korottaa muun muassa kirjojen, lääkkeiden, liikuntapalveluiden ja kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien verotusta. Ratkaisun vaikutus verotuottoihin on hallitusohjelman mukaan 205 miljoonaa euroa.

HALLITUS aloitti eilen kaksipäiväisen kehysriihensä, jossa se neuvottelee lähivuosien julkisen talouden suunnitelmasta. Hallituksen tavoitteena on kasvattaa verotuloja noin miljardilla eurolla. Samalla hallituksen tavoitteena on tehdä menoleikkauksia noin kahdella miljardilla eurolla.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan verojen osuus olisi kuitenkin hieman kasvamassa.

Lehdelle kerrottiin hallituslähteistä, että arvonlisäveron lisäksi myös haittaveroja, kuten tupakkaveroa, ollaan kiristämässä.

VALTIOVARAINMINISTERI Riikka Purra (ps.) oli tänään aamulla varsin niukkasanainen kehysriihen tilanteesta saapuessaan neuvotteluiden toiseen päivään. Hän totesi toimittajille, että tänäinen neuvottelupäivä on paljon helpompi kuin eilinen.

- Kohta ollaan maalissa, Purra sanoi.

Riihen ratkaisuista odotetaan tietoja myöhemmin tänään.

Myös pääministeri Orpo kommentoi, että neuvotteluissa ollaan aika pitkällä.

- Voisi sanoa, että kokonaisuudesta ollaan hyvin lähellä maalia, mutta sehän menee niin, että sitten viimeiset asiat aina ottavat aikansa, Orpo sanoi aiemmin aamulla MTV:n uutisille.

Orpo painotti, ettei hallituksella ole erityisiä riitoja. Enemmän on kyse siitä, että asiat ovat vaikeita ja niihin haetaan parhaita mahdollisia ratkaisuja.

ORPO kertoi, että sopeutustoimia on tehtävä jo tänä vuonna.

- Kyllä meidän täytyy jo tänä vuonna tehdä toimia, jotta me pysymme poissa EU:n tarkkailuluokalta. Se on kokonaisuudessaan joidenkin satojen miljoonien kokoluokkaa, millä me varmistamme sen, ettemme joudu tähän (liiallisen alijäämän) menettelyyn myöskään tänä vuonna, Orpo sanoi MTV:n uutisille.

Pääministeri ei halunnut ottaa kantaa siihen, pitävätkö tiedon yleisen arvonlisäveron nostosta 25,5 prosenttiin paikkaansa.

- Kaikki päätökset varmistuvat sitten, kun meillä on valmista. Toivottavasti tänään iltapäivän aikana. Mutta se nyt on tullut itsekin sanottua, että arvonlisävero on se elementti, jota me tulemme käyttämään. Se leviää laajasti yhteiskuntaan. Sillä ei ole vastaavaa haittaavaa vaikutusta kuin palkkatulojen verotuksen kiristämisellä tai yritysverotuksen kiristämisellä, Orpo sanoi.

Mia Peltola, Emmi Tilvis, Arttu Mäkelä / STT

Uutista täydennetty kauttaaltaan mm. Orpon kommentein klo 10.13.