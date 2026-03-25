Politiikka
25.3.2026 11:07 ・ Päivitetty: 25.3.2026 11:22
Hallituksen riveistä toive työttömyysturvan suojaosan palauttamisesta – asialla RKP
Hallituspuolue RKP esittää työttömyysturvan suojaosan palauttamista.
Puolue perustelee esitystään sillä, ettei suojaosan poistaminen ole lisännyt siirtymistä osa-aikatyöstä kokoaikatyöhön. RKP:n mukaan on päinvastoin merkkejä siitä, että osa nuorista jättää työn kokonaan vastaanottamatta, koska pienetkin tulot vähentävät tukia.
Työttömyysturvan suojaosa poistui noin kaksi vuotta sitten. Sen poistamisesta päätettiin nykyisen hallituksen esityksestä.
Suojaosan palautus sisältyy RKP:n keskiviikkona esittämiin toimenpiteisiin nuorten työllisyyden tukemiseksi. Muita esitettyjä toimenpiteitä ovat esimerkiksi alle 30-vuotiaiden starttirahan kaksinkertaistaminen, oppisopimuskoulutuksen kehittäminen ja kokeilun käynnistäminen negatiivisesta tuloverotuksesta.
Uutista täydennetty klo 13.22 muilla RKP:n esityksillä.
