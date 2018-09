”Hallituksen tulee perua esityksensä” – Myös Ammattiliitto Pro päätti järjestöllisten toimenpiteiden valmistelusta

Ammattiliitto Pron hallitus päätti perjantaisessa kokouksessaan järjestöllisten toimenpiteiden valmistelusta Sipilän (kesk.) hallituksen ajamaa irtisanomissuojan heikentämisesitystä vastaan. Toimenpiteistä ja niiden aikataulusta päätetään ja tiedotetaan erikseen.

Sipilän hallitus päätti keväällä pidetyssä kehysriihessään valmistella työsopimuslakiin heikennyksiä, jotka tekisivät työntekijän yksilökohtaisesta irtisanomisesta alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä nykyistä helpompaa.

Ammattiliitto Pro kertoo suhtautuvansa hallituksen esitykseen kriittisesti sen julkistamisesta saakka. Pron kannan mukaan ”maan hallituksen tulee perua esityksensä”.

Liitto korostaa, miten asiantuntijalausuntojen perusteella ei ole näyttöä siitä, että irtisanomissuojan heikentäminen nostaisi työllisyysastetta. Sekä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla, että Palkansaajien tutkimuslaitos PT ovat ilmaisseet epäilevänsä lakiesityksen positiivisia työllisyysvaikutuksia.

Pro päättikin perjantaina aloittaa järjestöllisten toimenpiteiden valmistelun, mikäli maan hallitus jatkaa irtisanomissuojan heikentämisen valmistelemista. Järjestöllisten toimenpiteiden valmistelusta vastaa liiton keskuslakkotoimikunta yhdessä muiden ammattiliittojen kanssa sopimusalakohtaisesti.

– Prolle tässä on kyse jäsenten edunvalvonnasta, ei politiikasta. Hallituksen esitys koskisi merkittävää osaa meidän jäsenistämme, joten on täysin luonnollista, että teemme kaikkemme heidän parhaakseen. Me haluamme toimia aktiivisesti sen eteen, ettei suomalaista työelämää tieten tahtoen lähdetä kurjistamaan, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen toteaa.

Pro ilmoittaa järjestöllisten toimenpiteiden yksityiskohdista, vaikutuksista liiton sopimusaloihin, sekä toimenpiteiden aikatauluista erikseen.

Palkansaajapuolen rivit näyttävät muodostuvan tiiviiksi irtisanomislain vastustamisessa. Esimerkiksi Teollisuusliitto päätti mittavista järjestöllisistä toimista jo viikko sitten perjantaina.

– Mikäli hallitus luopuu aikeistaan tämän esityksen suhteen ja sitoutuu siihen, ettei tuo enää uusia työelämää kurjistavia esityksiä eduskunnalle, Teollisuusliitto on valmis harkitsemaan uudelleen painostustoimistaan luopumista, liitto kertoi.

Aikaisemmin palkansaajakeskusjärjestö SAK:n hallitus päätti, että jos lain valmistelua jatketaan lausuntoajan ja arviointineuvoston käsittelyn jälkeen, SAK aloittaa järjestölliset toimet. Lisäksi myös toimihenkilökeskusjärjestö STTK kertonut valmistautuvansa järjestöllisiin toimiin, mikäli lakihanke etenee.