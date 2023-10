Hallitus aikoo heittää edunsaajat ulos Veikkauksen hallintoneuvostosta

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo kysyi eduskunnan budjettikeskustelussa omistajaohjauksesta vastaavalta ministeriltä Anders Adlercreutzilta (r.) Veikkauksen edunsaajien hallintoneuvostopaikoista. Johannes Ijäs Demokraatti

Wallinheimo totesi, että nyt kun vuonna 2024 Veikkauksen varat ovat siirtymässä yleiskatteiseen budjettiin, hän ei näe edunsaajien, joita on noin tusina, hallintoneuvostopaikkoja tarpeellisiksi.

– Ehdottaisinkin, että läpinäkyvyyden nimissä ja hyvien käytänteiden valossa tällainen muodollinen muutos tehtäisiin, jossa nämä edunsaajat poistettaisiin, Wallinheimo esitti eduskunnassa.

Ministeri Adlercreutz näytti käytännössä Wallinheimon ehdotukselle vihreää valoa, koska yhteys edunsaajien ja Veikkaus-rahojen välillä katkeaisi.

– Kyllä minä ajattelen, että looginen seuraus siitä on myöskin se, että edunsaajien paikka ei sitten välttämättä ole hallintoneuvostossa. Etujen jakamisesta, rahan jakamisesta päätetään muissa instansseissa, siellä sitten ehkä tällaista asiantuntijuutta tarvitaan. Sehän on valtion sataprosenttisesti omistama yhtiö. Sillä tavalla se on myöskin meidän päätettävä asia, Adlercreutzin vastaus kuului.

Nykyisin Veikkaus Oy:n tuotto käytetään urheilun ja liikunnan, tieteen, taiteen, nuorisotyön, terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen.

Tuoton yksilöidyistä käyttötarkoituksista ja tuoton jakautumisesta näihin käyttökohteisiin luovutaan uudessa rahoitusmallissa. Aiemmin Veikkaus Oy:n tuotolla rahoitettuja yleishyödyllisiä toimintoja rahoitetaan jatkossa yleiskatteellisista budjettivaroista.

VALTAKUNNALLISEN sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kattojärjestön SOSTEn järjestöillä on Veikkauksessa kuusi hallintoneuvostopaikkaa.

SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n pääsihteeri Vertti Kiukas istuu itsekin hallintoneuvostossa.

Kiukas ei ylläty ministerin linjauksesta ja näkee siinä tiettyä logiikkaa. Hän kuitenkin muistuttaa, että SOSTEssa katsotaan asiaa eri näkökulmasta. SOSTE ei haluaisi paikoistaan luopua.

– Jos mietitään vanhoja Raha-automaattiyhdistyksen ja toisaalta Hippoksen tai Fintoton edunsaajia, meidän edustuksemme yhtiön hallinnossa perustuu siihen, että ravipuolella on omistettu se yhtiö ja me olemme olleet aikoinaan perustamassa Raha-automaattiyhdistystä ja olemme olleet sen jäseniä. Meidän mielestämme meidän paikkamme tulee nimenomaan vastineeksi siitä, että olemme luopuneet Raha-automaattiyhdistyksen jäsenyydestä, Kiukas sanoo.

Toisaalta Kiukas kuitenkin tuntuu ymmärtävän, että järjestöjä voi olla vaikea erotella toisistaan.

Veikkaus syntyi vuoden 2017 alussa, kun Fintoto, Raha-automaattiyhdistys (RAY) ja entinen Veikkaus yhdistyivät.

KIUKAS muistuttaa, että Veikkauksen hallintoneuvoston yksi lakisääteinen tehtävä on pyrkiä ehkäisemään pelihaittoja. Tässä kansanedustaja-jäsenillä ei välttämättä ole parasta mahdollista asiantuntemusta.

– Sen tyyppinen asiantuntemus olisi tärkeä säilyttää hallintoneuvostossa joka tapauksessa, hän sanoo.

Vaikka järjestöjen hallintoneuvostopaikat lähtisivät, ministeri Adlercreutz ilmaisi pitävänsä tärkeänä, että niiden asiantuntemusta hyödynnettäisiin.

Kysyttäessä Kiukkaan kantaa, miten tämä käytännössä voisi tapahtua, hän toteaa, että silloin, kun Raha-automaattiyhdistyksellä oli vielä hallitus, jossa edunsaajilla oli puolet paikoista, se teki ehdotuksen myös RAY:n tuotonjaosta.

– Tällainen samanlainen osallisuus, jota kutsutaan esimerkiksi opetusministeriön puolella vertaisarvioinniksi ja mikä on hyvin tyypillistä esimerkiksi taideinstansseissa, taidetoimikunnan alaisissa laitoksissa, nuorisojärjestöjen avustustoimikunnassa ja urheilupuolella, käytännössä poistui. Sosiaali- ja terveysministeriö tulkitsi jääviyssäädöksiä niin tiukasti, että siellä ei tällä hetkellä käytännössä ole edunsaaja-asiantuntemusta edustavaa elintä, joka ottaisi kantaa rahanjakoon, Kiukas sanoo.

KIUKKAAN mielestä hallituksen pitäisi harkita uudelleen avustusten jakoon kantaa ottavien toimielinten edustusta.

Kiukas huomauttaa esimerkiksi, että sosiaali- ja terveysministeriössä on avustus- ja arviointijaosto, jonka tehtävänä on antaa sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntoja terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettävien avustusten jaosta.

Jaoston henkilöt on koottu SOSTEn ehdottamista henkilöistä, joilla ei kuitenkaan ole suoraa järjestökytkyä kuten Raha-automaattisen yhdistyksen aikana oli.

– Mutta elin on päättänyt ottaa sellaisen roolin, että se ei ota kantaa avustusehdotukseen, jolloin me olemme pitäneet koko toimielintä oikeastaan aika turhanaikaisena. Jos halutaan, että avustusten jakaminen ei ole pelkkää virkavalmistelua, vaan siinä on jokin muukin näkemys, avustusjaoston pitäisi ruveta tekemään sitä, mitä varten se on olemassa.