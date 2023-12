Hallitus ajaa työmarkkinoita karille, SDP:n Mäkynen sanoo – ”Kuin lapsi, joka sulkee korvansa epämieluisilta tosiasioilta”

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen perustelut työmarkkinauudistuksille eivät kestä SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkysen mukaan päivänvaloa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Mäkynen kuvaa tiedotteessaan hallituksen ajavan härkäpäisesti Suomen työmarkkinoita karille.

– Hallitus on romutusvimmassaan kuin lapsi, joka sulkee korvansa epämieluisilta tosiasioilta, hän kiteyttää.

– Tälläkin viikolla hallituksesta väitettiin, että työmarkkinaheikennyksillä olisi eduskuntavaalien perusteella kansan tuki, vaikka mielipidemittausten mukaan valtaosa suomalaisista vastustaa heikennyksiä ja vaikka perussuomalaiset tekee nyt hallituksessa täysin päinvastaista politiikkaa kuin mitä lupasivat ennen vaaleja, hän sanoo.

Mäkynen huomauttaa, että hallitus ajaa työmarkkinaheikennyksiään läpi talouskasvuun nojaten, vaikka työministeri Arto Satonen (kok.) myönsi keskiviikkona A-studiossa, että valtiovarainministeriö ei pysty osoittamaan heikennyksille työllisyysvaikutuksia.

– Hallitus on siis ajamassa 100 000 ihmistä toimeentulotuelle ja rikkomassa suomalaiset työmarkkinat vuosiksi eteenpäin ilman takuuta siitä, että se auttaisi ihmisiä työllistymään, Mäkynen summaa.

– Samaan aikaan pääministeri Orpo vähättelee uudistusten vaikutuksia väittämällä, että uudistukset eivät heikennä työntekijän asemaa, vaikka niiden vuoksi sairastuminen johtaa jatkossa palkan menetykseen, potkut saa entistä helpommin ja vakituiseen työhön pääseminen vaikeutuu. Tämä ei ole vastuullista politiikkaa.

”Vastuu työmarkkinoiden umpisolmun avaamisesta on hallituksella.”

MÄKYSEN mielestä on kestämätöntä, että Orpon ja valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) hallituksen koko työmarkkinapolitiikka näyttää pohjautuvan elinkeinoelämän toiveiden yksipuoliseen toteuttamiseen.

– Huoli Suomen taloudesta ja työllisyydestä on yhteinen ja ratkaisuja tulisi hakea yhdessä. Hallitus on kuitenkin asemoinut itsensä yhden etujärjestön edunvalvojaksi. Miten kyse voisi olla aidoista neuvotteluista osapuolten välillä, jos hallitus on jo ennen neuvottelujen alkamista asettunut työnantajan puolelle?

Tiedotteessaan Matias Mäkynen muistuttaa, että työmarkkinatilanteen kärjistyminen ja vastakkainasettelun paheneminen jo valmiiksi haastavassa taloudellisessa tilanteessa ei ole kenenkään etu.

– Hallitus on tehnyt itsestään työmarkkinaosapuolen, joten vastuu työmarkkinoiden umpisolmun avaamisesta on hallituksella, viime kädessä pääministerillä. Viisas hallitus laittaisi nyt elinkeinoelämän pikavoittojen sijasta koko yhteiskunnan edun etusijalle ja tarjoaisi nyrkin sijasta kättä päälle.