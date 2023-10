”Hallitus antaa pallon valua omaan maaliin” – SDP:stä kritiikkiä työllisyyttä nakertavista toimista

Työllisyyttä tukevat 41 miljoonaa euroa on palautettava takaisin talousarvioon, SDP:n työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenet esittävät. DEMOKRAATTI Demokraatti

Orpo-Purran hallitus on leikkaamassa tällä summalla työllisyysmäärärahoja, joilla on rahoitettu muun muassa palkkatukea, starttirahaa sekä työllisyyspoliittisia avustuksia.

– Eli montaa eri toimea, jotka tukevat työllisyyden kasvua markkinoilla etenkin silloin, kun työttömyys on kääntymässä kasvuun. Nyt on väärä aika leikata juuri työllisyyttä lisäävistä toimista, ryhmä perustelee tiedotteessa.

Hallituksen keskeinen tavoite on saada kasvatettua työllisyyttä, valiokunnan varapuheenjohtaja Lauri Lyly muistuttaa.

– Siksi onkin erittäin ristiriitaista pienentää juuri niitä osia budjetista, joilla on vaikutusta vaikeissa tilanteissa.

TYÖTTÖMYYS on kasvanut viimeisen vuoden aikana 10 000 henkilöllä. Valtiovarainministeriön mukaan Suomi on loppuvuoden taantumassa. Taantuma koettelee erityisesti asuntorakentamista, jolla on tilanteen mahdollisesti pahentuessa laajat vaikutukset yhteiskuntaan ja myös työllisyyteen.

– Hallitus ei osaa tarttua selviin pelipaikkoihin vaan päättää antaa pallon valua omaan maaliin. Mikäli asuntorakentamisen kriisiin ei puututa, olemme mahdollisesti pidempiaikaisen haasteen edessä, jossa ennakointi olisi nyt ajan sana. Nyt tarvitaan tekoja, joilla rakentaminen ei lopu kokonaan. Tässä isossa osassa on muun muassa, Niina Malm korostaa.

Kun työttömyysluvut kasvavat on keskeistä satsata toimiin, jolla firmoja voidaan tukea työllistämisessä, ryhmä toteaa. Tällainen on muun muassa palkkatuki. Lisäksi uudelleen kouluttautuminen on monelle väylä löytää uusi työ.

– Tarvitsemme Suomeen lisää koulutettua väkeä. Hallituksen vastaus tähän on lakkauttaa aikuiskoulutustuki. Esimerkiksi Tanskassa panostetaan laskusuhdanteessa nimenomaan koulutukseen. Se on avain nopeampaan talouden elpymiseen, Piritta Rantanen huomauttaa.

TANSKASTA pitäisi ottaa mallia myös kotouttamiseen, Timo Suhonen ehdottaa.

Tanskan tavoitteensa on työllistää maahanmuuttajat vuoden sisällä maahan saapumisesta. Lisäksi Tanskassa rajoitetaan mahdollisuutta tulkkauspalveluihin, mikäli henkilö ei osallistu tanskan kielen opetukseen tai opinnot niissä eivät edisty.

– Näillä toimilla sekä luopumalla käsittämättömästä kolmen kuukauden työllistymisajasta saamme työllistettyä Suomeen tulijoita paremmin.