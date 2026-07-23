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Politiikka

23.7.2026 13:22 ・ Päivitetty: 23.7.2026 13:22

Hallitus esittää: Ei energiajuomia alle 16-vuotiaille

DEMOKRAATTI / KARI HULKKO
Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteen mukaan osa kaupoista noudattaa jo nyt vapaaehtoisesti energiajuomien myynnissä 16 vuoden ikärajaa.

Hallitus ehdottaa energiajuomien myynnin kieltoa alle 16-vuotiaille. Myyntirajoitusten tavoitteena on vähentää kofeiinin haittavaikutuksia lapsilla ja nuorilla.

Demokraatti

Demokraatti

Energiajuomia ei esitysluonnoksen mukaan saisi jatkossa myydä, luovuttaa tai välittää alle 16-vuotiaille. Monet kaupat noudattavat jo nyt vapaaehtoisesti energiajuomien ikärajaa.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan elintarvikelain muutoksen tavoitteena on vähentää energiajuomien käytöstä aiheutuvia haittoja lapsille ja nuorille.

– Energiajuomien sisältämä kofeiini heikentää unta, vaikeuttaa keskittymistä ja aiheuttaa sydänoireita, tiedotteessa sanotaan.

16 vuoden ikärajaa pidetään oikeasuhtaisena, koska se suojaa lasten terveyttä ja vastaa paremmin nykyisiä kauppojen käytäntöjä kuin 18 vuoden ikäraja.

– Yhtenäinen, lakiin perustuva ikäraja tuo selkeyttä nykyisiin käytäntöihin ja tukee perheitä sekä kouluja lasten hyvinvoinnin edistämisessä, kommentoi maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.)

ESITYKSESSÄ ehdotetaan myös, että käyttämättä jääneiden mutta edelleen ihmisravinnoksi soveltuvien elintarvikkeiden uudelleenjakelua koskeva velvollisuus siirrettäisiin asetuksesta lain tasolle.

Muutoksen tavoitteena on tiedotteen mukaan vähentää ruokahävikkiä ja edistää elintarvikkeiden lahjoittamista ihmisravinnoksi silloin, kun se voidaan tehdä turvallisesti ja kohtuullisin kustannuksin.

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt asiasta esitysluonnoksen lausunnoille tänään. Lausuntojen vastausaika päättyy 4. syyskuuta.

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