Hallitus esittää Rajavartiolaitokselle 86 miljoonan lisärahoitusta – vauhdittaisi raja-aidan rakentamista

Hallitus esittää Rajavartiolaitokselle 86 miljoonan euron lisärahoitusta tänä vuonna. Valtaosa summasta, 74 miljoonaa euroa, menee itärajan esteaidan nopeutettuun rakentamiseen, sisäministeriön tiedotteessa kerrotaan.

Esityksen mukaan lisäys toteutetaan siirtämällä ensi vuodelle varattua aidan määrärahaa käytettäväksi jo tänä vuonna. Hankkeen kokonaisrahoitustarve ei näin ollen kasvaisi muutoksen vuoksi, hallituksen lisätalousarvioesityksessä sanotaan.

Aiemmin on kerrottu, että itärajan aidan tärkeimmät kohdat on tarkoitus rakentaa tämän ja ensi vuoden aikana. Kokonaan sen on suunniteltu valmistuvan vuonna 2026.

Vaikka lisätalousarvioesityksessä ja sisäministeriön tiedotteessa puhutaan rakentamisen nopeuttamisesta, niissä ei kuitenkaan mainita tarkemmin, miten aikataulu on mahdollisesti muuttunut. STT ei ole tavoittanut sisäministeriötä kommentoimaan asiaa.

Loput 12 miljoonaa euroa Rajavartiolaitoksen tämän vuoden lisärahoituksesta menisivät kattamaan välineellistetystä maahantulosta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset.

Sisäministeriön mukaan rajanylityspaikkojen sulkeminen ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittäminen ovat aiheuttaneet sekä aiheuttavat edelleen ylimääräisiä kuluja Rajavartiolaitokselle.