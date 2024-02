Hallitus ja oppositio ottivat tiukasti yhteen täysistuntosalissa – Lindtmanilta muistutus opposition varoituksesta, Orpon mukaan keskellä ei voi “vaan olla”

Hallitus ja oppositio ovat tänään ottaneet tiukasti yhteen talous- ja työmarkkinatilanteesta, kun pääministeri Petteri Orpo (kok.) esitteli eduskunnassa hallituksen vuodelle 2024 suunnittelemaa politiikkaa. Demokraatti Demokraatti

Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen Orpolla tuntui olevan asiaa erityisesti SDP:lle, jonka puheenjohtaja Antti Lindtman oli syyttänyt hallitusta vastakkainasettelun synnyttämisestä työmarkkinoilla.

Orpo heitti pallon takaisin SDP:lle syyttäen puoluetta vastavuoroisesti vastakkainasettelun lietsomisesta.

– Kyse ei ole työmarkkinauudistuksista. Kyse on siitä, että hallituksen politiikka ei teille maistu. Me olemme eri mieltä asioista, Orpo sanoi.

Tuttuun tyyliin hän penäsi SDP:ltä, joka on uhannut hallitusta välikysymyksellä, vaihtoehtoa.

– Oletteko te edes sitoutuneet talouden tasapainottamiseen, siihen kuuten miljardiin, josta puhuttiin keväällä? Ette ole kertaakaan sitä sanoneet. Ymmärrättekö lisäsäästöjen välttämättömyyden, luultavasti ette, Orpo sanoi.

– Kun te ilmeisesti nyt sen välikysymyksen teette, siinä on sitten loistava paikka oikeasti avata, mikä se teidän vaihtoehtonne on. Onko se työmarkkinauudistuksissa, ettei tehdä mitään? Onko se se, että nostetaan ja kiristetään veroja? Onko se se, että säästöt perutaan? Kyllä tämä pitää tietää, pitää oppositiolla olla vaihtoehto. Vasemmistoliitolla se varmaan on, mutta en tosin ymmärrä sitä, Orpo jatkoi.

Keskustalle Orpo sanoi, että joko kannatetaan uudistuksia tai ei kannateta.

– Ei siellä keskellä voi vaan olla.

SDP:N puheenjohtaja Lindtman vastasi Orpolle ihmetellen, onko hallituksella korvia.

– Luettelimme äsken viisi keinoa, joilla saataisiin Suomen taloutta vakautettua, jolla vihdoin päästäisiin puuttumaan rakennusalan syöksyyn, jota te olette seuranneet tumput suorina, jolla voitaisiin hakea miljardiluokan sopeutusta. Mutta ilmeisesti nämä esitykset tulevat väärästä suunnasta, Lindtman hämmästeli.

Lindtmanin mukaan hallituksen suunta on se, että velkaantuminen kiihtyy, työpaikkojen määrä vähenee, arjen kustannukset nousevat ja työmarkkinat on ajettu ennennäkemättömään kaaokseen.

– Olisiko aika arvioida uudelleen ja muuttaa suuntaa? Lindtman kysyi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen moitti Lindtmanin esittämää viiden kohdan talouden ja työelämäasioiden korjauslistaa köykäiseksi ja pyysi tät kertomaan, mitä veroja SDP olisi valmis kiristämään.

Lindtman pyysi, että hallitus aloittaisi esimerkiksi menolisäyksistä yksityiseen terveydenhuoltoon.

– Aloittakaa julkista taloutta heikentävistä veroratkaisuista, ensimmäisenä ministeriluokan jättiveronkevennys, hän jatkoi.

– Lopettakaa suursijoittajien nollaverotus ja suurten yritysten liian löysä korkokikkailu.

Lindtman penäsi hallitukselta myös kasvutoimia ja sanoi, että on odotettu, milloin niitä näkyisi.

– Nyt tilanne on se, että teidän hallituksen politiikalta on pohja pettämässä. Olette ajautumassa lisäleikkausten kierteeseen kuten viime syksynä varoitimme. Aiotteko jatkaa tällä velkaantumisen ja vähenevien työpaikkojen linjalla vai muuttaa suuntaa?

KESKUSTAN puheenjohtaja Annika Saarikko puuttui Orpon puheisiin siitä, ettei keskellä voi vain olla.

– Uskon, että entistä useampi suomalainen haluaa, että suomalainen politiikka ja yhteiskunnallinen keskustelu ei ole vain tällaista huutelua ääripäistä, missä toisille ei käy mikään ja toiset ajavat härkäpäisesti läpi kaikkea sellaista, jonka vaikuttavuuttakaan ei ole pystytty osoittamaan, Saarikko sanoi.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo puolestaan kuittasi Orpolle puheet siitä, ettei pääministeri ymmärrä vasemmistoliiton vaihtoehtoa.

– Joudunkin nyt pyytämään (valtiovarain)ministeri Purralta (ps.), voisitteko järjestää ministeri Orpolle valtiovarainministeriön virkamiesten kanssa tämmöisen pienen opetustuokion, jossa vaikka tämä Suomen osinkoverotus, siihen tarvittavat muutokset ja erilaiset verojärjestelmät käydään läpi, Saramo sanaili.

SDP:N kansanedusta Pia Viitanen puolestaan kyseli Riikka Purralta kesän hallitusneuvotteluihin viitaten, “mitä ihmettä siellä Säätytalolla tapahtui?”

– Sinne käveli sisään pienituloisen paras ystävä ja ulos tuli sitten palkansaajan painajainen, Viitanen latasi.

Purra taas sanoi, ettei SDP:tä kutsuttu neuvotteluihin, koska se ei halunnut korjata julkisen talouden tilaa.

Purra syytti oppositiota “retorisesta liehittelystä ja yleisestä bunkkerimentaliteetista”.

– Vastustetaan jokaista säästötoimea, vastustetaan jokaista uudistusta. Kaikkia on vaan ei, ei, ei, Purra sanoi.

Hän vastasi myös SDP:stä tulleeseen talouspolitiikan arvosteluun.

– Mikäli teidän kaudellanne me saimme nauttia nousukaudesta, se olisi tässä teidän vastasyklisessä talouspolitiikassanne tarkoittanut, että te olisitte tehneet leikkauksia. Sen sijaan te ette tehneet leikkauksia. Te lisäsitte menoja. Te elvytitte myös silloin, kun taloudessa oli hyvä kausi, Purra sanoi ja lisäsi, että hallituksen tämän vuoden budjetti on elvyttävä.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen oli tätä ennen todennut, että hallituksen politiikan ratkaiseva virhe on siinä, että hallitus on valinnut sopeuttaa taloutta kuihtuvaan Suomeen ja pienentyvään kansantalouteen.

Tuppuraisenkin mukaan kansalaiset tarvitsisivat näkymän talouskasvusta, mutta se jää puuttumaan.

– On varmaan melkoinen mysteeri ihmisten mielissä, että kun oikeistohallitus miljardeilla tätä taloutta leikkaa ja sopeuttaa, siitä huolimatta olemme ajautumassa Euroopan unionin alijäämämenettelyyn. Ei voi päätyä muuta kuin että hallitus vie Suomea väärään suuntaan, Tuppurainen totesi.