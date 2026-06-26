Hallitus ja oppositio tekivät taas eduskuntaennätyksen – kärjessä perussuomalaiset

Hallituskauden saldo tähän mennessä on 10 epäluottamusesitystä, joista yhdeksän on kohdistunut perussuomalaisten ministeriryhmään. Muiden puolueiden ministereistä epäluottamusta on esitetty kerran, kokoomuksen työministeri Arto Satoselle.

Perussuomalaisten ministereistä eniten oppositiosta esitettyä epäluottamusta on kerännyt Wille Rydman, kaksi kertaa elinkeinoministerinä ja kerran sosiaali- ja terveysministerinä.

Toisena listalla on sisäministeri Mari Rantanen kahdella epäluottamusesityksellä, jotka molemmat liittyivät syrjintäväitteisiin pakolaiskiintiön valmistelussa.

Lisäksi oppositiosta on esitetty epäluottamusta valtiovarainministeri Riikka Purralle, sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusolle ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Taviolle.