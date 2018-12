Hallitus karsii esityksiään – viimeiset luvassa keskiviikkona

Ministeriöissä käydään parhaillaan kiivaasti läpi viimeisiä eduskunnalle annettavia esityksiä, sillä tämän hallituksen peliaika on loppumassa. Eduskunnan kanssa on sovittu, että viimeiset esitykset pitää antaa viimeistään keskiviikkona. Erikseen sovitusti joitain esityksiä on mahdollista antaa vielä tämän jälkeen.

Keskiviikkona valtioneuvoston istunnosta on tulossa muun muassa esitys piensijoittajille tarkoitetusta osakesäästötilistä, josta sovittiin alkusyksyn budjettiriihessä, sekä autoveron muutos, josta kerrottiin maanantaina.

Karsintaa tehdään yhä muun muassa sosiaali- ja terveysministeriössä (STM), jonka tilannetta on hankaloittanut jättiurakka soten kanssa. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta ja myös perustuslakivaliokunta ovat käsitelleet pakettia odotettua pidempään.

– Sote-käsittelyn viipyminen eduskunnassa on heijastunut myös siihen, että STM:n henkilöstö on ollut pidemmän aikaa sidottuna niihin kysymyksiin, jolloin tuo aika on ollut pois muiden lakiesitysten valmistelusta, sanoo kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee.

Pari viikkoa sitten julkisuuteen tuli myös tietoja ministeriön sisäisistä ongelmista ja henkilöstön uupumisesta. Tämän jälkeen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi karsivansa omalta osaltaan vielä kerran esityksiä työtaakan hillitsemiseksi.

Jälkitoimituksena ainakin alkoholin etämyyntiä

Jälkijunassa annettaviksi on suunnitteilla ainakin esitys alkoholin etämyynnistä. Siinä on taustalla muun muun muassa eduskunnan ponsi, jossa vaaditaan tilanteen selkiyttämistä. Ministeriössä on setvitty, onko etämyynti nykylain perusteella kiellettyä vai sallittua ja mitä tämä merkitsee jatkon kannalta.

Mahdollinen jälkitoimitus on ollut esillä myös tartuntatautilain hoitohenkilöstön rokotuksia koskevan säännöksen muutoksen osalta. Ministeriö tiedotti tiistaina, ettei esitystä ehditä antaa ennen joulua.

Valtiovarainministeriöstäkin jokunen esitys päätynee jälkitoimituksena eduskunnalle. Esimerkiksi kansainvälisten veroriitojen sovitteluun liittyvä esitys sekä digijulkaisujen arvonlisäveron alentaminen voivat vielä ehtiä siten tälle eduskunnalle.

STT–SUSANNA JÄÄSKELÄINEN