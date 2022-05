Hallitus kertoo Nato-kantansa eduskunnalle selontekona ensi viikolla – Halla-aho: ”Siitä tulee yhteinen mietintö”

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta tekee valiokunnan puheenjohtajan Jussi Halla-ahon (ps.) mukaan Suomen Nato-jäsenyyden hakemisesta mietinnön, johon kootaan eduskunnan oman Nato-prosessin lopputulos ja hallituksen eduskunnalle antama Nato-selonteko. Simo Alastalo Demokraatti

Valiokunta on Halla-ahon mukaan käynyt torstain kokouksessaan valmistavan keskustelun, aloittanut yleiskeskustelun ja siirtynyt yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

– Se on pitkähkö mietintö, siis tämäkin mietintö, joka nyt käsittelee ainoastaan aiemmin tullutta ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa. Ja tätähän ei voida valmiiksi kirjoittaa ennen kuin hallitus antaa Nato-jäsenyyteen liittyvän selonteon ensi viikolla.

– Siitä tulee yhteinen mietintö, joka käy läpi sekä yleisen turvallisuustilanteen että kaikki asiaan vaikuttavat tekijät ja näkökulmat, ja sitten otamme myös kantaa tähän konkreettiseen esitykseen, Halla-aho kertoo Demokraatille.

Hallitus kertoo siis Nato-kantansa eduskunnalle selontekona. Mikäli hallitus olisi antamassa Nato-jäsenyydestä tiedonannon, mahdollinen äänestys liittyisi hallituksen luottamukseen.

– Siitä käytin keskustelua, että pitäisikö sen olla selonteko vai tiedonanto. Näihin liittyy kysymys, että halutaanko Nato-jäsenyyden hakemisesta tehdä myös luottamuskysymys. On ihan ymmärrettävää, että ajatus ei nauti jakamatonta suosiota, koska on edustajia, jotka luottavat hallitukseen mutta vastustavat Nato-jäsenyyttä ja sitten täysin päinvastoin. Omastakin mielestäni on hyvä pitää nämä asiat erillään.

Valiokunnalla oli Halla-ahon mukaan torstaina paljon keskusteltavaa yksityiskohdista ei niinkään suuresta kuvasta.

”Lähetekeskustelu kestää niin kauan kuin se kestää”

– Emme päässeet tänään aivan niin pitkälle kuin olisin ennustanut. Mutta meillä on huomenna normaali kokous ja tarvittaessa iltapäivällä ylimääräinen kokous. Uskoisin kyllä, että saamme tämän aika lailla loppusilausta vaille valmiiksi.

Ensi viikolla, kun lähetekeskustelu uudesta selonteosta on täysistunnossa käyty, ulkoasiainvaliokunta kokoontuu uudelleen ja kirjoittaa lopullisen mietinnön. Toisessa käsittelyssä on luvassa myös mahdollinen äänestys.

– Siihen en nyt voi ottaa kantaa, että tuleeko valiokunnassa vastaesityksiä mutta pitäisin hyvin todennäköisenä, että salissa ainakin tulee.

Ulkoasianvaliokunnan mietintö, johon on sisällytetty hallituksen Nato-selonteko on lähetekeskustelussa täysistunnossa maanantaina kello 10.

– Lähetekeskustelu kestää niin kauan kuin se kestää. On kai teoriassa mahdollista, että kaikki 200 kansanedustajaa haluavat sanoa tästä asiasta jotakin ja voi olla lähetekeskustelu jatkuu tiistaihin asti. Tätä on mahdotonta ennustaa, Halla-aho sanoo.