3.12.2025 13:39 ・ Päivitetty: 3.12.2025 13:39

Hallitus löysi sovun ilmastokiistassa? Merkit viittaavat nyt siihen

Hallitus näyttäisi päässeen sopuun ilmastokiistassaan. Valtioneuvosto on hyväksymässä ilmastoon liittyvän kokonaisuuden huomisessa yleisistunnossaan, minkä jälkeen se lähtee eduskunnan käsittelyyn.

Keskiviikkoiltapäivästä julkaistulla valtioneuvoston torstaisen yleisistunnon asialistalla on sekä selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta että selonteko ilmastolain mukaisesta keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta.

Hallitus lähetti energia- ja ilmastostrategiansa luonnoksen lausuntokierrokselle riitaisana heinäkuun alkupuolella.

Hallituspuolue perussuomalaiset totesi heti luonnoksen julkaisun jälkeen, ettei se ole siihen tyytyväinen ja että asian käsittelyä jatketaan lausuntokierroksen jälkeen.

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
2.12.2025
Arvio: Jens Stoltenberg muistelee avoimesti – usein vastaavaa saa lukea vasta vuosikymmenten päästä
Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
30.11.2025
Evp-upseeri: Ukrainassa ei voi ehkä voittaa sotaa – mutta rauhan voittaminen ratkaisee
