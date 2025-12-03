Hallitus löysi sovun ilmastokiistassa? Merkit viittaavat nyt siihen

Hallitus näyttäisi päässeen sopuun ilmastokiistassaan. Valtioneuvosto on hyväksymässä ilmastoon liittyvän kokonaisuuden huomisessa yleisistunnossaan, minkä jälkeen se lähtee eduskunnan käsittelyyn. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Keskiviikkoiltapäivästä julkaistulla valtioneuvoston torstaisen yleisistunnon asialistalla on sekä selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta että selonteko ilmastolain mukaisesta keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta.

Hallitus lähetti energia- ja ilmastostrategiansa luonnoksen lausuntokierrokselle riitaisana heinäkuun alkupuolella.

Hallituspuolue perussuomalaiset totesi heti luonnoksen julkaisun jälkeen, ettei se ole siihen tyytyväinen ja että asian käsittelyä jatketaan lausuntokierroksen jälkeen.