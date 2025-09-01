Hallitus löysi sovun rasismikiistassa – Purra: ”En, emmekä me, hyväksy puhetta, joka kyseenalaistaa jonkun ihmisarvon”

Petteri Orpon (kok) hallitus on löytänyt yhteisen sävelen kansanedustajien kielenkäyttöä koskevassa kiistassa. Hallituspuolueiden puheenjohtajat kertoivat asiasta tiedotustilaisuudessaan maanantaina illalla. Demokraatti Demokraatti DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pääministeri Orpon mukaan yksikään hallituspuolue ei hyväksy puhetta, joka alentaa ihmisarvoa. Orpon mukaan pari vuotta sitten tehty sitoutuminen yhdenvertaisuustiedonantoon koskee myös hallituspuolueiden kansanedustajia.

– Yhdenvertaisuustiedonanto tehtiin yhdessä. Sen historian muistamme. Ja se on samantasoinen asiakirja hallitukselle kuin hallitusohjelma. Se ohjaa meidän työtä. Ja kun kerran olemme joutuneet keskustelemaan siitä, että noudatetaanko sitä vai ei, silloin olimme perustavaa laatua olevien kysymysten äärellä, Orpo kuvasi päivän keskustelujen luonnetta.

MYÖS perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra vakuutti puolueensa olevan täysin sitoutunut hallituksen yhdenvertaisuustiedonantoon.

Kohu alkoi perussuomalaisten kansanedustajan Teemu Keskisarjan esiintymisestä Ylen keskiviikon A-studiossa. Keskisarja käytti maahanmuuttajista puhuessaan muiden hallituspuolueiden edustajien mielestä epäsopivaa kieltä.

– Omalta osaltani olen pahoillani siitä, että olemme tässä tilanteessa, jossa perussuomalaisten sitoutumista yhdenvertaisuustiedonantoon epäillään. Se ei ole tarkoituksemme, emmekä hae tällaista vastakkainasettelua sen paremmin hallituksen sisälle kuin yhteiskuntaan, Purra sanoi.

PURRA totesi tiedotustilaisuudessa Keskisarjan pyrkineen puhumaan samoista maahanmuuton ongelmista, joita perussuomalaiset ja hän itsekin ovat pitäneet jatkuvasti esillä. Purran mukaan kyse on sanavalinnoista. Hän ei maanantaina suoraan vastannut hyväksyykö hän edelleen Keskisarjan puheet. Ylen Ykkösaamussa lauantaina Purra kertoi hyväksyvänsä Keskisarjan sanomiset.

– Me olemme täysin sitoutuneita tähän yhdenvertaisuustiedonantoon ja sen kaikkiin linjauksiin ja yksityiskohtiin. En, emmekä me, hyväksy puhetta, joka kyseenalaistaa jonkun ihmisarvon, Purra totesi.

RKP:N puheenjohtajan Anders Adlercreutzin mukaan sitoutumista hallituksen yhdenvertaisuustiedonantoon on perustellusti kyseenalaistettu. Hän sanoi uskovansa, että sitoutuminen siihen on nyt vahvempaa ja seuraamukset rikkomuksista selkeät.

Kristillisdemokraattien puheenjohtajan Sari Essayah mukaan myös hänen puolueensa on sitoutunut yhdenvertaisuustiedonantoon. Essayah tähdensi, että keskustelua maahanmuuttopolitiikasta on käytävä siten, että toisen ihmisarvoa ei loukata.

Hallitus käytti pelisääntökeskusteluun koko maanantaipäivän, jonka oli tarkoitus olla syksyn budjettiriihen aloitus.

Juttua päivitetty klo 20.09 Adlercreutzin ja Essayahin näkemyksillä.