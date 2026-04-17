Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

17.4.2026 10:04 ・ Päivitetty: 17.4.2026 10:37

Hallitus nauttii eduskunnan luottamusta

VESA MOILANEN / LEHTIKUVA

Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 88-63 perjantaina käydyssä äänestyksessä. Äänestys koski välikysymystä köyhyydestä ja elinkustannusten kasvusta.

Poissa oli 48 kansanedustajaa. Tyhjiä ääniä ei annettu.

Välikysymykseen osallistuivat oppositiopuolueista vasemmistoliitto, vihreät ja SDP.

Puolueet olivat välikysymyksessä sitä mieltä, että köyhyys on syventynyt Suomessa erityisesti Petteri Orpon (kok.) hallituksen epäonnistuneen työllisyyspolitiikan ja hallituksen tekemien mittavien sosiaaliturvaleikkauksien myötä.

Oppositiopuolueet myös vaativat hallitukselta pienituloisia auttavia toimia ensi viikon kehysriihestä.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) vastasi keskiviikkona välikysymykseen. Hän lupasi kehysriiheen uusia työllisyyttä vahvistavia keinoja.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU