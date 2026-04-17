Politiikka
17.4.2026 10:04 ・ Päivitetty: 17.4.2026 10:37
Hallitus nauttii eduskunnan luottamusta
Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 88-63 perjantaina käydyssä äänestyksessä. Äänestys koski välikysymystä köyhyydestä ja elinkustannusten kasvusta.
Poissa oli 48 kansanedustajaa. Tyhjiä ääniä ei annettu.
Välikysymykseen osallistuivat oppositiopuolueista vasemmistoliitto, vihreät ja SDP.
Puolueet olivat välikysymyksessä sitä mieltä, että köyhyys on syventynyt Suomessa erityisesti Petteri Orpon (kok.) hallituksen epäonnistuneen työllisyyspolitiikan ja hallituksen tekemien mittavien sosiaaliturvaleikkauksien myötä.
Oppositiopuolueet myös vaativat hallitukselta pienituloisia auttavia toimia ensi viikon kehysriihestä.
Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) vastasi keskiviikkona välikysymykseen. Hän lupasi kehysriiheen uusia työllisyyttä vahvistavia keinoja.
