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Politiikka

16.6.2026 12:15 ・ Päivitetty: 16.6.2026 12:15

”Hallitus on tyytynyt näpertelemään” – SDP:n Gebhard vaati hallitukselta toimia nuorisotyöttömyyden selättämiseksi

SAARA PELTOLA / LEHTIKUVA
Hallitukselle esitetään epäluottamusta. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) välikysymyskeskustelussa tiistaina 16. kesäkuuta.

Hallitus toteuttaa politiikkaa, jonka seurauksena nuorten luottamus tulevaisuuteen on romahtanut, SDP:n kansanedustaja Elisa Gebhard summasi välikysymyskeskustelussa pitämässään ryhmäpuheenvuorossa.

Demokraatti

Demokraatti

– Hallitus on tyytynyt näpertelemään tilanteessa, jossa nuorten työttömyys on 1990-luvun laman tasolla. Nuorten pitkäaikaistyöttömyys on lähes kaksinkertaistunut hallituksen toimikaudella, hän sanoi epäluottamuslause-ehdotuksessaan.

Gebhard muistutti nuorisobarometrin tuloksista, joiden mukaan nuorten usko omaan tulevaisuuteensa on romahtanut.

– Vielä muutama vuosi sitten noin kahdeksan kymmenestä nuoresta suhtautui tulevaisuuteensa optimistisesti. Nyt osuus on pudonnut huomattavasti alemmalle tasolle. Enkä suoraan sanottuna ole yllättynyt tästä kehityksestä, kun katsoo millaisessa maailmassa nuoret elävät, hän sanoi.

Gebhardin mukaan hallituksen aiheuttamassa työttömyystilanteessa etenkin nuorten kohdalla puhutaan työttömyyskriisistä. Hän kritisoi, ettei hallitus ole esittänyt oikeita keinoja puuttua nuorten pitkäaikaistyöttömyyden lisääntymiseen.

– Hallitus on vielä entisestään lisännyt työelämän epävarmuutta ja tämä osuu erityisen kipeästi työuransa alussa oleviin nuoriin. On odotettavissa, että hallituksen politiikan seurauksena nuorten määräaikaiset työsuhteet lisääntyvät vakituisten kustannuksella sen sijaan, että nuorten työllisyys paranisi. Pätkätyön lisääntyminen ei lisää työllisyyttä eikä varsinkaan luottamusta tulevaan.

GEBHARD muistutti, että ensimmäinen kesätyö tai harjoittelupaikka on monelle nuorelle tärkeä askel kohti työelämää.

– Tänä kesänä yhä useampi jää ilman tätä mahdollisuutta. Monilla paikkakunnilla yksittäisiä kesätyöpaikkoja hakee satoja nuoria. Työtä ei jää saamatta motivaation tai ahkeruuden puutteen vuoksi, vaan siksi, ettei paikkoja yksinkertaisesti ole riittävästi.

– Samaan aikaan korkeakouluista kerrotaan, että tuhansien opiskelijoiden valmistuminen viivästyy harjoittelupaikkojen puutteen vuoksi. Tilanne on erityisen vakava sosiaali- ja terveysalalla, vaikka samaan aikaan Suomessa keskustellaan jatkuvasti alan työvoimapulasta.

Nuorten tulevaisuudenusko ei ole pehmeä tai toissijainen kysymys.

Puheessaan Gebhard nosti esiin, että SDP on esittänyt lisärahoitusta työllisyysalueille nuorten työllistämiseen.

– Olemme esittäneet esimerkiksi pien- ja mikroyritysten tukemista ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen ja ALV-alarajan nostoa.

GEBHARD patisteli pääministeri Petteri Orpoa (kok.) vetoamaan elinkeinoelämään tilanteen parantamiseksi.

– Työnantajat ovat saaneet sanella hallitusohjelman sisällön. Nyt olisi korkea aika vaatia, että yritykset toimisivat vastuullisesti työllistämällä nuoria. Pääministeri Orpo, oletteko valmis vetoamaan elinkeinoelämään siinä, että yritykset tekisivät osuutensa ja vastaisivat nuorten työttömyyskriisiin.

Gebhard summasi, ettei nuorten tulevaisuudenuskoa palauteta yhdellä päätöksellä tai hankkeella, vaan tarvitaan pitkäjänteistä politiikkaa, joka vahvistaa nuorten luottamusta tulevaan.

– SDP:n mielestä nuorisotakuu ei saa jäädä vain kuolleeksi kirjaimeksi. Tarvitsemme riittävästi koulutuspaikkoja, toimivaa opinto-ohjausta ja sellaisia palveluita, joihin nuori pääsee silloin, kun apua tarvitaan – ei kuukausien odottamisen jälkeen.

– Nuorten tulevaisuudenusko ei ole pehmeä tai toissijainen kysymys. Se on kysymys Suomen tulevaisuudesta.

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