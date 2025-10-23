Palkittu politiikan aikakauslehti.
23.10.2025 10:52 ・ Päivitetty: 23.10.2025 11:19

Hallitus poistaa datakeskusten sähköverotuen – tätä se tarkoittaa

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Hallitus esittää, että datakeskusten sähköverotuki poistetaan. Konesaleissa käytettävän sähkön vero on nyt 0,05 senttiä kilowattitunnilta ja kiristyy muutoksen myötä 2,24 senttiin kilowattitunnilta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Esityksen antaminen oli epävarmaa ja hallituksen kiista asiasta oli käynnissä vielä keskiviikkona, uutisoi Helsingin Sanomat. HS:n mukaan kokoomus on ollut huolissaan siitä, jättääkö Google veronkiristyksen takia toteuttamatta miljardi-investoinnin Kajaaniin ja Muhokselle.

Tätä ongelmaa ratkomaan hallituksessa onkin STT:n tietojen mukaan sovittu, että datakeskuksille luodaan korvaava tukimalli.

Aiemmin lokakuussa valtiovarainministeriö tiedotti, että hallitus arvioi mahdollisen erillisen tuen tarpeellisuutta sen jälkeen, kun tekeillä oleva datatalouden tiekartta on valmistunut.

-  Hallitus varautuu tarvittaessa luomaan tukijärjestelmän lisäarvoa tuovien datakeskusinvestointien varmistamiseksi, tiedotteessa sanottiin 10. lokakuuta.

DATAKESKUKSILLA on ollut oikeus alempaan sähköveroluokkaan, ja nyt hallitus esittää niiden siirtämistä yleiseen sähköveroluokkaan.

Hallitus päätti verotuen poistosta keväällä. Poisto oli korvaava toimi sille, ettei hallitus toteuttanutkaan suunniteltua makeisten ja suklaan arvonlisäverotuksen korottamista.

-  Emme näe näiden yritystukien säilyttämiselle enää tarvetta muuttuneessa vero-, elinkeino- ja energiapoliittisessa tilanteessa. Samalla haluamme edistää puhtaan sähkön ja sen siirtokapasiteetin riittävyyttä, valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoi ministeriön tiedotteessa keväällä.

