Hallitus pui yllättävää veroalea – oppositiopuolueet lyövät nyt kantansa pöytään

Työllisyysrahasto on esittänyt työttömyysvakuutusmaksujen reilua reilua alentamista niin työntekijä- kuin työnantajaosapuolille. Vähän yllättäenkin alennus on yhteensä peräti 1,4 miljardia. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Jos hallitus ei tee mitään, luvassa on kansalaisille mittava veroale tilanteessa, jossa valtion budjetti on pahasti alijäämäinen.

Yksi vaihtoehto voisi olla, että hallitus kompensoisi maksualennusta veronkiristyksillä. Valtion maksuosuutta työttömyyspäivärahojen maksuista voitaisiin myös pienentää suhteessa Työllisyysrahaston maksamaan.

Työntekijöiden ja työnantajien veroluonteinen työttömyysvakuutusmaksu alenee hyvän työllisyyskehityksen vuoksi. Lisäksi se pienenee siksi, että hallitus aikoo leikata ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja lopettaa aikuiskoulutustuen. Näiden osuus työttömyysturvamaksujen alentamisesta on noin 200 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) tahtookin vahvistaa valtion taloutta työttömyysvakuutusmaksujen osalta vain suoraan hallituksen toimista johtuvilla menosäästöillä eli 200 miljoonalla. Onkin hyvin todennäköistä, että tämä on myös budjettiriihen lopputulos.

Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo (kok) on aiemmin. arvellut, että veroluonteisten työttömyysmaksujen aleneminen suomalaisille toteutuu ensi vuonna ja lainsäädännöllä tuskin on enää mahdollista peruuttaa alentumista.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt julkaisivat maanantaina hallitukselle avoimen kirjeen. Siinä järjestöt toteavat ykskantaan, ettei työttömyysvakuutusmaksujen alentamisvarasta saa seurata veronkorotuksia tai sosiaaliturvan rahoitusvastuiden muuttamista julkisen talouden tasapainottamiseksi.

VASEMMISTOLIITON eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo komentoi, että on ”mahtavaa”, kun työttömyysvakuutusmaksut alenevat. Hänen mukaansa se on edellisen hallituksen saavuttaman korkean työllisyyden ansiota.

– Kun hallitusohjelmassa on paljon veronalennuksia, sitä suuremmalla syyllä ne kannattaisi nyt jättää tekemättä ja tasapainottaa valtiontaloutta sekä vähentää velkaantumista.

– Kun ajattelee, kuinka paljon hinnat ja yritysten voitot ovat nousseet ja palkat eivät ole pysyneet perässä, on tietysti perusteltua, että pieni- ja keskituloisten toimeentuloon saadaan lisää kulutuskysyntää. Yritykset ovat saaneet 15 vuotta aina joka paikassa lisää, nyt olisi kyllä aika yritysten omistajienkin osallistua – oikeisto puhuu mielellään talkoista, jos ne ovat talkoot, olisi toivottavaa, että nekin olisivat joskus mukana.

Saramon logiikka tuntuu olevan se, että työttömyysvakuutusmaksuista ei saisi seurata uusia veronkorotuksia, mutta hallituksen pitäisi peruuttaa jo sen jo aiemmin tekemistä veronkevennyksistä.

– Käytännössä vähimmäisvaatimus olisi, että osakesäästötilin talletusylärajan nosto 100 000 euroon pitäisi jättää pois ja solidaarisuusveromuutokset.

Saramon mukaan myös esimerkiksi listaamattomien yritysten osinkoverotusta pitäisi kiristää. Hän näkee, että vasemmistoliiton veroesitykset olisi nyt työttömyysvakuutusmaksujen pudotessa entistä helpompi toteuttaa.

– Kytketäänkö ne tähän, se on sitten semantiikkaa, mutta tämä helpottaisi sitä.

Ylipäänsä Saramo näkee, että yritykset eivät tarvitse lisää veronalennuksia, mutta palkansaajat ansaitsevat ne. Saramon mielestä pitäisi verottaa nimenomaan yritysten omistajien voittoja.

– Me emme ole kiristämässä palkansaajien verotusta, päinvastoin.

VIHREÄN eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne nostaa myös veronkiristykset esiin puhuttaessa kompensaatiosta työttömyysvakuutusmaksujen alenemiselle.

– Kun tästä tulee de facto veronkevennyksiä, niin silloin pitäisi katsoa kokonaisuutta muuten. Valtiontalous velkaantuu edelleen ja hallituksella on hyvin kyseenalaisia veronkevennyshaluja, sellaisia, jotka ovat muutenkin kehnosti perusteltuja, joten tämä olisi paikka pakitella niistä, hän sanoo.

– Kokonaisuudessa pitäisi katsoa myös kenelle ostovoiman parannus tässä tapauksessa kohdentuu ja miettiä onko tämä kokonaisuudessaan reilu. Valtiolla on työkalunaan oikeat verot, joilla katsoa sitä kokonaisuutta. Sieltä katsoisin miten veropolitiikalla huolehditaan siitä, että julkista taloutta tasapainotetaan ja ohjataan verotuksella kestävään suuntaan.

SDP:N eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen mukaan työttömyysvakuutusmaksuihin liittyvä kokonaisuus on ilmiselvästi yksi Orpon hallituksen budjettiriihen vaikeimpia kysymyksiä.

– Näyttää siltä, että hallituspuolueilla on tästä hyvin eriävät näkemykset.

– Pallo on hallituksella. Hallituksen pitää pystyä ratkaisemaan tämä ja tekemään siitä esitys.

Hän toteaa, että siinä missä perussuomalaiset haluaisi paikata työttömyysvakuutusmaksujen alenemisen takia valtiontaloutta ja tasapainottaa julkista taloutta, kokoomus haluaa edistää omia tavoitteitaan veronalennuksista.

Tuppurainen painottaa, että SDP odottaa tällä hetkellä hallituksen linjausta. Vasta sen jälkeen muodostetaan oma kanta viimeistään vaihtoehtobudjetissa.

– Sinänsä on olennaista muistaa, että tämä on positiivinen ongelma, joka on seurausta Marinin hallituksen hyvästä talous- ja työllisyyspolitiikasta. Työllisyysrahaston varoja kerätään työttömyyden varalle, jotta voidaan kustantaa työttömyyskorvausmaksuja ja -menoja. Nämä aikoinaan perustetiin niin sanoituiksi EMU-puskureiksi. Nyt niihin kertynyt hyvän työllisyystilanteen johdosta ylijäämää.

Kun Suomi liittyi Euroopan talous- ja rahaliitto EMUun 1999 sovittiin niin sanotuista EMU-puskureista, jotka talletetaan työeläke- ja työttömyysturvajärjestelmään.

AY-liikkeen vastustuksesta sille, että työttömyysvakuutusmaksujen alentaminen johtaisi veronkorotuksiin, Tuppurainen sanoo, että palkansaajat luonnollisesti ajattelevat omaa ostovoimaansa.

– Se on aivan ymmärrettävää heiltä. Me olemme tämän viestin kuulleet ja muodostamme tähän kokonaisuuteen oman tasapainoisen näkemyksemme varjobudjetissa.