Hallitus sopi mielenterveysstrategian laatimisesta – Mäkisalo-Ropponen: ”Tämä on inhimillistä politiikkaa”

SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.) toteaa olevansa tyytyväinen, että hallitus on sopinut kehysriihen neuvotteluissa uuden mielentervestrategian laatimisesta.

Kehysriihessä hallitus linjasi mielenterveysstrategian laadinnasta, jossa turvataan mielenterveyspalvelut ja kiinnitetään Mäkisalo-Ropposen mukaan vahvasti huolta myös ennaltaehkäisyyn, kuntoutukseen ja oikeuksien toteutumiseen.

– Mielenterveyskuntoutujat eivät nouse barrikadeille eivätkä kovaan ääneen vaadi oikeuksiaan ja siksi he usein jäävät syrjään. Mielenterveyskuntoutujien hoidossa ja kuntoutuksessa on edelleen vakavia puutteita, joiden korjaamiseksi tulee ryhtyä vahvoihin toimenpiteisiin, Mäkisalo-Ropponen sanoo tiedotteessaan.

– Tämä on inhimillistä politiikkaa, mutta myös hyväksi kansantaloudelle, kun pystymme puuttumaan ajoissa ihmisten jaksamiseen ja ehkäisemään työpoissaoloja ja mielenterveydellisten ongelmien vuoksi ennenaikaista eläköitymistä.

Samassa yhteydessä käynnistetään myös mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lainsäädännön uudistaminen.

– Tavoitteena on hoitoon pääsyn nopeuttaminen ja palvelujen oikea-aikaisuus ja laatu.

Tähän tavoitteeseen on varattu yhteensä 50 miljoonaa vuosille 2021–2022 ja 18 miljoonaa euroa vuodelle 2023.

– On syytä muistaa, että kaikkein tehokkainta mielenterveys- ja päihdetyötä on ehkäisevä työ. Valitettavasti monesti kunnissa tehtävä työ on usein hajanaista, joten tarvitsemme vahvemman yhtenäisen lainsäädännön ja resurssit sen toteuttamiseen. Tehokkaasti toimiva ehkäisevä työ säästää myös tulevaisuuden sote-menoja, Mäkisalo-Ropponen päättää tiedotteensa.