Hallitus sulkee raja-asemia – näin reagoivat keskustan Saarikko ja Kurvinen

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kommentoivat hallituksen päätöstä sulkea raja-asemia itärajalla.

Saarikko sanoi tänään medialle eduskunnassa pitävänsä hallituksen päätöksiä oikeana.

– On hyvä, että viime hallituskaudella rajavartiolaki päivitettiin ja tuotiin keinoja, joilla tällaiseen muuttuvaan tilanteeseen rajalla voidaan reagoida nopeasti. Nyt tietysti pitää toivoa, että ilmiö laantuisi. Toisaalta pitää olla valmius mahdollisiin lisätoimiin, ellei tilanne rauhoitu. Samalla pitää olla valmius myös siihen, että luovutaan toimista, jos niitä ei enää tarvita, Saarikko totesi medialle.

Saarikko toteaa, että on tärkeää huomata, että vaikka Suomen huomiota suunnataan milloin meren kaasuputkiin ja milloin itärajan turvapaikanhakijoihin, vakavin ja tuomittavin tilanne on hyökkäyssota Ukrainaan.

– Pitää varoa, ettei katsemme sieltä väisty ja tukemme horju, vaikka meihin kohdistuisi vaikuttamisyrityksiä.

KYSYTTÄESSÄ kansainvälisen suojelun toteutumisesta, Saarikko sanoo luottavansa siihen, että hallitus on toiminut linjauksessaan tavalla, joka kestää tarkastelun myös ihmisoikeuksien ja kansainvälisten sopimusten näkökulmasta.

– Pahinta ihmisoikeuksien näkökulmasta on tietenkin se, mikäli ilmiön taustalta pystyttäisiin osoittamaan kansainvälistä rikollisuutta tai ihmisten käyttämistä painostuskeinona. Se on joka tapauksessa pahin ihmisiä kohtaan tapahtuva teko, mikäli näin on.

Orpo lupasi antaa tilanteesta pääministerin ilmoituksen. Saarikko oli tiistaina vaatinut tätä.

– Minusta on perusteltua pitää eduskuntaa ja sitä kautta suomalaisia ajan tasalla. On erittäin hyvä, että pääministeri ja hallitus ovat kuulleet tämän toiveen. Tämänkaltaisissa asioissa Suomessa ei kannata ylläpitää turhaan hallitus-oppositiorajoja. Turvallisuutemme on kaikkien yhteinen asia, Saarikko toteaa.

RYHMÄPUHEENJOHTAJA Antti Kurvinen toteaa Demokraatille, että hallituksen itärajaa koskevat päätökset ovat ainakin hyvä alku.

– Tähänastisista toimenpiteistä meillä ei ole huomautettavaa.

– Tietysti vastuullisena oppositiopuolueena tuetaan tällaisissa kansallisissa turvallisuuden asioissa sisäministeriä ja pääministeriä.

Kurvinen pitää tärkeänä, että eduskunta pääsee keskustelemaan asiasta pääministerin ilmoituksen myötä.

Kurvinen toivoo, että pääministerin ilmoituksen yhteydessä keskustellaan laajemminkin kansainvälis-poliittisesta tilanteesta, joka näyttää vaaralliselta. Hän viittaa Ukrainan ja Lähi-idän tilanteisiin. Kurvinen arvelee, että paine turvapaikanhakuun Eurooppaa kohti voi kasvaa.

– Ilmeisesti tulijamäärät alkavat olla nyt jo aika korkeita koko EU:n tasolla. Tietysti tiedetään se, että ääri-islamismi on kansainvälinen ilmiö ja on aina riskejä siinä, että jos tapahtuu islamilaiseen ekstremismiin liittyviä asioita jossakin päin maailmaa, se voi synnyttää väkivaltaa muuallakin.

Kurvinen toteaa, että nyt itärajalla yllättäen polkupyörällä tapahtuva turvapaikanhaku ei ole normaali ilmiö.

– On myös välttämätöntä, että hätää kärsiviä ihmisiä ei voi käyttää minkään valtiollisen hybridioperaation välineenä…Pitää erottaa toisaalta humanitäärinen puoli ja vastuunottaminen kärsivistä ihmisistä. Mutta se on erotettava siitä, että meillä ei voi olla tilannetta, jossa turvapaikanhakijat ovat jonkin valtiollisen operaation välineenä. Se täytyy estää kaikella tavalla.