Hallitus: Suomesta voi vähentää huoletta ainakin 65 sutta

Susien kannanhoidolliseksi metsästyskiintiöksi esitetään tulevalle talvelle vähintään 65 sutta. Hallituksen esitys on parhaillaan esittelykierroksella. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan susien suojelutason viitearvoksi on määritelty 273 sutta. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreen arvion mukaan Suomessa oli maaliskuussa 430 sutta.

Ministeriön mukaan Suomen susikanta on suotuisalla suojelutasolla. Ainoastaan Tunturi-Lapissa suden suojelutasoksi määriteltiin epäsuotuisa. Suojelutaso katsotaan suotuisaksi silloin, kun laji on elinkelpoinen luontaisilla elinalueillaan.

- Ministeriö on ottanut viitearvon riskitasoissa huomioon, että susikanta on levinnyt ja runsastunut hyvin lyhyessä ajassa Länsi-Suomessa. Viitearvon määrityksessä otettiin huomioon myös se, että Suomen susikanta on yhteydessä Venäjän ja Skandinavian susiin, kerrotaan tiedotteessa.

MINISTERIÖ sanoo linjanneensa susien määrän hyväksyttävät riskitasot, joiden mukaan susikannan elinkykyanalyysissä hyväksytään lyhyellä aikavälillä 26 prosentin sukusiitosasteen kasvu.

Ministeriön mukaan ensi talvelle esitetyn vähintään 65 suden metsästyskiintiön määrityksessä on otettu huomioon suotuisan suojelutason viitearvo.

Viitearvoa on pidetty jopa varovaisena. Esimerkiksi Ruotsissa on määritelty, että sikäläinen kanta pärjää vaikka viitearvo olisi vain 170 yksilöä.

Petteri Orpon (kok.) hallitus on esittänyt, että suden kannanhoidollinen metsästys olisi ensi vuoden alusta alkaen mahdollista kiintiömetsästyksenä. Samalla poistettaisiin suden ympärivuotinen rauhoitus.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) on aiemmin sanonut, että Suomessa on hyvät perusteet sallia suden metsästys tulevana talvena.

VAIKKA suden metsästys ollaan sallimassa, susi on Suomessa edelleen luokiteltu erittäin uhanalaiseksi lajiksi. Arviointi on tosin peräisin vuodelta 2019, jolloin Suomessa on viimeksi tehty laaja lajien uhanalaisuusarvio.

Susi on myös edelleen EU:n luontodirektiivissä luokiteltu suojelluksi lajiksi, vaikka sen suojeluasemaa tiputettiinkin kesäkuussa.

Suomen Luonnonsuojeluliitto on aiemmin sanonut pitävänsä sudenmetsästyksen aloittamista ennenaikaisena. Liiton mukaan susikanta ei ole kasvamisestaan huolimatta vielä geneettisesti riittävän suuri kestääkseen kannanhoidollista metsästystä.

Liiton mukaan Suomessa tulisi olla hieman yli 500 sutta, jotta susikannan perinnöllisen muuntelu ei heikkenisi.

Luken ennusteen mukaan Suomessa olisi marraskuussa noin 560 sutta. Ensi vuoden maaliskuulle kannaksi on arvioitu noin 440 sutta.

Luken mukaan susikanta on kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta 2017 lähtien. Susien esiintyminen ja kannan kasvu painottuvat voimakkaasti länteen ja erityisesti Lounais-Suomeen.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan suden metsästyksellä voidaan hallita susista aiheutuvia ongelmia ja varmistaa susikannan pysyminen suotuisalla suojelutasolla sekä osana Suomen luontoa.