Hallitus suosittelee etätyöhön siirtymistä – näitä alueita se koskee

Hallitus suosittelee, että leviämisalueen työpaikoilla siirrytään etätyöhön työtehtävien sen salliessa. Suositus on voimassa toistaiseksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

Suosituksen mukaan julkisen sektorin työntekijöiden pitäisi työskennellä etätyössä mahdollisimman laajasti mahdollisuuksien mukaan.

Valtioneuvosto suosittaa vastaavaa laajaa etätyötä myös yksityisille työnantajille. Tiedotteessa painotetaan, että arviointi läsnä- ja etätyön terveysturvallisesta yhdistämisestä tapahtuu työpaikoilla. Samalla pitäisi edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Leviämisalueita ovat tällä hetkellä Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Länsi-Pohjan, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen, Satakunnan, Vaasan sairaanhoitopiiri ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit.

Työnantajia kehotetaan seuraamaan alueellisten terveysviranomaisten tiedotusta, sillä alueiden tilanteissa voi tapahtua nopeitakin muutoksia.

Etätyösuosituksen perusteena on, että koronaepidemiatilanne on lokakuun puolenvälin jälkeen heikentynyt koko maassa. Varsinkin viimeisen kuukauden ajan tartuntamäärät ovat kasvaneet huolimatta korkeasta rokotuskattavuudesta. Tartunnat leviävät erityisesti rokottamattomien työikäisten keskuudessa.

Valtioneuvoston tiedotteessa todetaan, että samanaikaisesti erikoissairaanhoidon kuormitusaste on kasvanut merkittävästi. Erikoissairaanhoidossa tilanne on vaatinut kiireettömän leikkaushoidon lykkäämistä ja ajoittain myös tehopotilaiden siirtoja sairaaloiden välillä kuormituksen tasaamiseksi. Leviämisalueiden yliopisto- ja keskussairaaloissa on selkeä tarve ennakoida, miten kriittistä hoitoa vaativien kansalaisten hoito turvataan.

Etätyösuosituksen perusteita tarkastellaan viimeistään 15. helmikuuta ensi vuonna, tilanteen niin vaatiessa jo aiemmin.